Hasan Arat Sergen Yalçın ile Nuri Şahin’den sunum istemiş

Beşiktaş, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamadan önce Hasan Arat hem Nuri Şahin hem de Sergen Yalçın ile teknik direktörlük konusunda görüşmeler yapmış.

Sergen Yalçın: “Güveneceğim bir yerde çalışmak isterim.”

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevi için siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat’la görüştüğünü söyledi. Yalçın, “‘Çalışacaksam bir yerde, inanacağım ve güveneceğim bir yerde çalışmak isterim dedim.’ ve teşekkür ettim. Teklif de teklif gibi değildi. Samimi bir konuşmaydı. Belki samimiyetten dolayı olmuş olabilir ama ben bu konuşmaya üzüldüm.” dedi.

Sergen Yalçın, Candaş Tolga Işık arasındaki EURO 2024 programı sırasında Candaş Tolga Işık’ın Beşiktaş’tan teklif alıp almadığı sorusuna da cevap verdi.

Genç teknik adam, kendisine yapılan bir teklif yapılıp sunum istendiği ama diyalogu ciddiyetsiz bulduğunu ve bu durumdan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

“Biz sunum yapacakmışız. Sonra da bir tercih yapılacakmış.”

Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden Hasan Arat ve Hüseyin Yücel ile olan görüşmelerini şu sözlerle anlattı:

“Bana Beşiktaş’tan teklif geldi. Samet ağabey aradı beni. Hüseyin Yücel de arıyor, başkan da arıyor… İşin kötü tarafı herkesi arıyorlar. Somut teklif… Hüseyin Yücel arıyor bir görüşelim diyor, Hasan ağabey arıyor…

Ben Hasan ağabey diyorum kendisine, aynı sitede oturuyoruz. ‘Nuri Şahin ve seninle görüşüyorum birinizi tercih edeceğim’ dedi Hasan ağabey bana. Biz bir yerde çalışacaksak oranın bana ihtiyacı olduğunu bilmem gerekiyor. Ben ne dediğimi söylemeyeyim ona.”

“Hasan ağabey beni ilk aradığında ben hoca falan soracak sandım bana. ‘İki hoca adayı var onlarla görüşeceğim’ dedi, ‘Kim ağabey?’ dedim, ‘Biri sen diğeri Nuri Şahin’ dedi. İkimizle de görüşecekmiş biz sunum yapacakmışız. Ben daha ciddiye alınmayı, saygı duyulmayı beklerdim.



Sonra ben zaten ‘Gerek yok uzatmaya konuyu. Çalışacaksam bir yerde inanacağım, güveneceğim, başarılı olabileceğim bir yerde çalışmak isterim’ dedim ve teşekkür ettim. Çok teklif gibi de değildi aslında, samimi bir konuşma gibiydi.”

“Yaptığımız konuşma beni üzdü”

“Belki aramızdaki samimiyete binaen o süreci bizimle paylaşmış da olabilir Hasan ağabey. Yabancımız değil, tanıdığımız, dostumuz olan bir insan Hasan Arat. Tabii ben bu konuşmaya üzüldüm yani. Ben çalışmayı seviyorum ama doğru yerde çalışmayı seviyorum. Benim planlamam tamamen doğru zamanda doğru yerde olmak üzerine.”

“Jose Mourinho’nun son 10 senesi tartışılır”

Sergen yalçın menajerliğini Jorge Mendes‘in yaptığı Jose Mourinho için ise şunları söyledi;

“17 senedir yabancı hoca şampiyon olamıyor Süper Lig’de. Önemli bir istatistik bence, yabana atmamak lazım. Jose Mourinho çok karizmatik bir isim. Türk futboluna ve Fenerbahçe’ye renk katacağını düşünüyorum. Şampiyon yapar mı? Yapabilir ama çok net konuşmamak lazım, burası Türkiye.

Yarın biraz kar yağan bir deplasmana gittiğinde işler değişebilir. İyi kadrosu var zaten, takviye de yapacaklar. Teknik direktörlüğü tartışılacak bir isim değil ama son 10 senesi tartışılır. Gittiği her kulüpten tazminat almış ama öncesinde de ciddi başarıları var.”

“van Bronckhorst’u çok tanımıyorum”

“Ben van Bronckhorst’u çok tanımıyorum, bilgi sahibi değilim. Mutlaka bir şeyler planlamışlardır onu getirirken. Herhalde bir cazibesi vardır, neyine bakılarak alındı bilmiyorum teknik direktör olarak.

Fenerbahçe ve Galatasaray’dan sonra Trabzonspor ve Beşiktaş’ın daha altta kalacağını düşünüyorum ligde. Geçen sezonun benzeri olacak diye düşünüyorum.”

Nuri Şahin’de Dortmund ile anlaştı

Hasan Arat’ın diğer sunum istediği Nuri Şahin de Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, yeni teknik direktörünü oldu.

Sarı-siyahlılar, Alman çalıştırıcı Edin Terzic’ten boşalan teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör olarak kulüpte görev yapan Nuri Şahin’i getirdi.

Dortmund ekibinin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, anlaşmanın 3 yıllık olduğu duyuruldu. Yeni görevinin kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getiren Nuri Şahin de mümkün olan en yüksek başarıyı elde edebilmek için çalışacaklarını ifade etti.

Sergen Yalçın Kimdir

Sergen Yalçın, 1982’de 10 yaşındayken Beşiktaş altyapısına katıldı ve 1991’de A takıma yükseldi.

Beşiktaş’taki ilk döneminde, 1992 ve 1995 yıllarında Türkiye şampiyonu oldu, 1994’te Türkiye Kupası’nı ve 1992, 1994’te Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı (yeni adıyla Süper Kupa) kazandı.

1997 yılında 5 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında İstanbulspor’a transfer oldu. İki yıl boyunca burada forma giydi ve 1999’da Jetpa Şirketine transfer oldu.

Buradayken sırasıyla Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’da kiralık olarak forma giydi. 2000 ve 2002 yıllarında Galatasaray ile Türkiye Ligi’ni kazandı.

2002 yılında Beşiktaş’a geri döndü ve Beşiktaş’ın 100. yılında şampiyonluğu getiren golü attı. 2006’da Türkiye Kupası’nı kazandı.

2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu, Beşiktaş’a geçerken, Sergen Yalçın da bonservisiyle birlikte ilk kulübü Beşiktaş’a döndü.

Beşiktaş’ın 100. yılındaki şampiyonluğunun baş mimarlarından biri oldu ve şampiyonluğun belirleneceği maçta eski takımı Galatasaray’a attığı son dakika golüyle tarihe geçti. Aynı sezon Beşiktaş’ın UEFA Kupası’nda çeyrek final görmesine de yardım etti.

2003-2004 sezonuna Beşiktaş iyi başlarken Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın İngiltere’deki Chelsea zaferinin mimarı olup 2-0’lık galibiyette iki gol attı.

Aynı sezon Adanaspor’a yatarak attığı golle de çok konuşuldu. 2006-2007 sezonuna kadar Beşiktaş’ın banko oyuncularından biri oldu. Son sezonunda Türkiye Kupası’nı da kazandı.

Teknik direktörlük kariyeri

2008-2009 sezonunun başında Beşiktaş’ın teknik direktörü Ertuğrul Sağlam istifa edip yerine Mustafa Denizli gelirken, Sergen Yalçın yardımcısı olarak göreve başlayacaktı.

Ancak lisans yetersizliği yüzünden, 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan anlaşma ile Sergen Yalçın, Beşiktaş U-15 takımının antrenörü oldu.

Yapılan anlaşmanın bitiş tarihi 31 Mayıs 2010 idi. Lisansının B’den UEFA B’ye çıkartılması için gerekli olan en az altı aylık staj dönemini Siyah-Beyazlı kulübün U-15 takımında geçirecek olan Yalçın, bu sürede Beşiktaş A Takımı yedek kulübesinde yer alamayacaktı, ancak U-15 takımından daha çok A takımın teknik ekibinde bulunacaktı.

Sergen Yalçın’ın eskiden beraber oynadığı Gökhan Keskin altyapı sorumluluğuna getirilirken, kendisi de 2009-10 sezonunun başında Beşiktaş A2 takımının başına getirildi.

Takım A2 Ligi’nin Marmara Grubu’nda, güçlü rakiplerinin arasında birinci olarak devam ederken, Sergen Yalçın bir yandan yorumculuğa devam edip A Takım hocası Mustafa Denizli’yi eleştiriyordu. Sezon ortasında, Denizli’nin gençleri oynatmamasını ve ilgisizliği gerekçe gösterip teknik direktörlük görevini bıraktı.

29 Ocak 2020 tarihinde Vodafone Park’ta yaklaşık 20 bin taraftarın önünde 1.5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı ve Beşiktaş teknik direktörlüğü görevine resmen başlamıştır.

İmza töreninde hayatında hiç bu kadar heyecanlanmadığını ifade ederek sözlerine başlayan Sergen Yalçın; Çok heyecanlıyım. Belki de hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım, Öncelikle başkanımıza ve yönetimimize bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum.

Taraftarımıza sonsuz minnettarım. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Bu destek benim için mükemmel. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. açıklamasını yaptı. Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla ilk maçına Sergen Yalçın karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kazandı.

İlk sezonunda Beşiktaş ile çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 yenilgi, 2 de beraberlik elde ederek sezonu 7. sıradan aldığı Beşiktaş’ı, Başakşehir ve Trabzonspor’un arkasında 62 puanla 3. olarak tamamladı. İkinci yarı baz alındığında en çok puan toplayan takım Beşiktaş olurken, Trabzonspor’un UEFA’dan ceza alması nedeniyle 3. sırada olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazandı.

2020-2021 sezonu

2020-21 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön elemede Yunanistan’dan PAOK ile deplasmanda karşılaşmış ve Beşiktaş sahadan 3-1’lik yenilgi ile ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligine 2. ön elemede veda edip Avrupa yoluna UEFA Avrupa Ligi’nden devam eden Beşiktaş, 3. ön eleme turunda sahasında Portekiz ekibi Rio Ave’ye 90 dakikası 1-1 biten maçın penaltı atışlarında 4-2 kaybederek Avrupa’ya veda etmiş oldu ve sezona 2 mağlubiyetle başladı.

Avrupa kupaları karşılaşmaları sonrasında da Süper Lig’e Trabzonspor deplasmanda 3-1 yenerek başlamış fakat daha sonra arka arkaya aldığı puan kayıplarıyla Beşiktaş 12. sıraya kadar gerilemiş ve Sergen Yalçın tartışma konusu olmuştu ancak 9. haftadan itibaren Başakşehir ve Fenerbahçe ile başlayan galibiyetler bu tartışmaları sonlandırdı.

Sezon sonu ise Beşiktaş 40 maçta 26 galibiyet 6 beraberlik ve 8 yenilgi ile 84 puanla Süper Lig şampiyonu olmuş ve Türkiye Kupasında da finale kalarak şampiyonu olmuştur.[40]

Beşiktaş’taki 2. sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası kazanan Sergen Yalçın, aynı zamanda Beşiktaş’ta futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaşan ilk isim unvanını ele geçirdi.

Ayrıca 2020-21 Süper Lig sezonun 37. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor 7-0 yendiği maçta ilk yarısında Beşiktaş 5 gol atmıştır ve bu da Beşiktaş tarihinde Süper Lig’de bir karşılaşmanın ilk yarısında 5 gol atan takımın teknik direktörü unvanını elde etmesini sağlamıştır.

Aynı sezonda Beşiktaş 89 gol atmış bu da Beşiktaş tarihinde Süper Lig’de en çok gol atan takımın teknik direktörü unvanını kazanmasını sağlamıştır.