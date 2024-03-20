Jorge Mendes’in maceraları 1: Wolverhampton soygunu

Kağıt üstünde menajerlik şirketi Gestifute’nin sahibi görünen ancak kurduğu ilişki ağlarıyla neredeyse dünya futbolunu kendi para makinesine çeviren Jorge Mendes’in çevirdiği dolaplara İngiliz kulübü Wolverhampton Wanderers ile başlıyoruz.

Menajer Jorge Mendes tarafından temsil edilen birçok futbolcu Wolverhampton Wanderers’a transfer olduğunda çok az sayıda kişinin dikkatini çekmişti.

Ancak Wolverhampton Wanderers’ı tanıyan herkes için bu hikaye sürpriz olmayacak.

Gestifute Çin Ortaklığı

Çin merkezli bir şirket 2016 yılında Wolverhampton’ı 45 milyon sterlin karşılığında satın almıştı.

Kulübü satın alan Çinliler ile Jorge Mendes arasındaki ilişkiler ise futbolun karanlık yüzünden örnekler sunuyor.

Çinli Foyo şirketi, Mendes’in ajansı Gestifute’den hisse satın aldı. Daha sonra aynı Çinli yöneticiler bir İngiliz kulübünün başına geçti.

O tarihten bu yana Gestifute’un temsil ettiği önemli sayıda futbolcu bu kulübe transfer oldu. Bu, Mendes’in kasasını nasıl doldurduğuyla ilgili ipuçları içeriyor.

Normal endüstrilerdeki tüm uyumluluk testlerini geçemeyecek olan bu iş modeli, basında zaten tanımlanmış, açıklanmış ve yorumlanmıştı. Ancak yine de bu hikaye yeniden anlatılmayı hak ediyor.

Sonuçta, ilgili taraflar kamuoyu önünde herhangi bir çıkar ilişkisini sürekli olarak reddettiler.

Ancak yayınlanan Football Leaks belgeleri, ilgili tarafların anlaşmalar hakkında şirket içinde nasıl konuştuğunu aydınlattı.

Wolverhampton Wanderers, şehrin gelenekleri ve futbol altyapısı ile aslında zengin bir kültüre sahip. Onlarca yıl önce üç şampiyonluk kazandılar ancak Çinliler satın alana kadar genelde Championship’te mücadele verdiler.

Porto’dan İngiltere İkinci Ligine!

2018’de ise Wolves, sportif önemsizliğinden kurtuldu ve Premier Lig’e geri döndü. Bu başarının sembolü olan kişilerden biri de Rúben Neves’ti.

Aynı yılın Nisan ayında Derby County ile oynanan maçta Portekizli oyuncu kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktaydı ve harika bir vuruşla yılın golünü atmıştı.

Neves daha önce Şampiyonlar Ligi’nde FC Porto’nun kaptanı olarak forma giymişti. Geçtiğimiz yıl Wolverhampton’daydı.

Nasıl olur da uluslararası tecrübeye sahip bir yıldız İngiltere’nin ikinci lig takımına transfer olur?

2016 yılında Çinli şirket tarafından devralındığından beri Wolverhampton, Portekiz’in yıldızlarından oluşan bir takıma dönüştü.

En değerli 11 oyuncudan altısı, kamuoyunda Portekiz’in en güçlü menajeri Jorge Mendes’in müşterisi olarak görülüyor. Wolves’un koçu Nuno Espírito Santo, yaklaşık 20 yıl önce Mendes’in ilk müşterisiydi.

Gestifute Wolves’u ele geçiriyor

Gestifute şirketinin İngiliz ekibinin stratejik planlaması üzerindeki etkisi açık görünüyordu.

İngiliz Futbol Federasyonu’nun kuralları nettir: Hiçbir menajer, doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir kulübün işine karışamaz.

Bu kuralla federasyon, menajerlik şirketlerinin kendi müşterileri için pahalı transfer ücretleri ve yüksek maaşlar almasını ve kendileri için büyük komisyonlar toplamasını engellemek istiyordu.

Jorge Mendes vergi kaçakçılığı ile de sürekli gündemde

Jorge Mendes yalnızca Cristiano Ronaldo, James Rodríguez veya José Mourinho gibi süper starlara danışmanlık yapmıyor.

Ajansı, milyonlarca euroluk piyasa değeri olan düzinelerce oyuncuya danışmanlık yapıyor.

Mendes’in iş uygulamaları bir takım soruları gündeme getiriyor. En önde gelen müşterilerinden bazıları, yetkililerin hepsinin benzer offshore şirket takımlarına sahip olduğunu keşfetmesinin ardından vergi kaçakçılığı yaptıklarını itiraf etti.

Mesela Mendes’in Türkiye’deki ortağı Ahmet Bulut’un menajerliğini yaptığı Arda Turan;

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Jorge Mendes “Piyasayı yaratan biri”

Mendes’in iş anlaşmalarına karşı da Avrupa genelinde çok uluslu vergi soruşturmaları başlatıldı.

Mendes hakkında kitap yazan İtalyan yazar Pippo Russo, onu “futbolun en güçlü adamı” olarak nitelendirdi.

Russo, New York Times’a yaptığı açıklamada, Mendes’in sadece “piyasada çalışan” biri olmadığını, “piyasayı yaratan biri” olduğunu söyledi.

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Takımın o dönemki yönetim kurulu başkanı Jeff Shi konuyu önemsizleştiriyor, Mendes’in yalnızca “yakın bir arkadaş ve danışman” olduğunu iddia ediyordu.

Shi, kulübün kendi kararlarını verdiğini söylüyor. Ancak Football Leaks belgeleri, Mendes’in ajansının, Futbol Federasyonu’nun kurallarını aşmak için Çinli iş ortaklarıyla nasıl işbirliği yaptığını gösteriyor:

“3 Temmuz 2016’da, Wolves’un Fosun Group tarafından satın alınmasından kısa bir süre önce, kulübün genel müdürü Jez Moxey, o zamanki sahibi Steve Morgan’a planlanan üç transfer hakkında bilgi verdi:

Ivan Cavaleiro, Hélder Costa ve Péle. Hepsi de Portekizli üç oyuncu.

Fosun, satış ve satın alma işlemi tamamlanmadan Kulübün bu oyuncularla sözleşme imzalamasını istiyor.

Ancak Shi, Gestifute’a rapor verince Morgan reddetti.

“Beklemek zorundayız. Lütfen Wolves’a katılacak herhangi bir oyuncuyu tutmamıza yardım edin.” Ertesi gün Mendes’le konuyu daha detaylı görüşmek istediğini söyledi.

EIC ile iletişime geçtiğinde Morgan bu iletişim hakkında herhangi bir bilgisi olduğunu reddetti.”

Bu alıntı, Mendes ve Gestifute şirketinin devralma planlarına ne kadar derinden dahil olduğunu ve oyuncularının, Fosun kulübü satın almadan önce bile gelecek stratejisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ortaya koyuyor.

Bir Gestifute çalışanına gönderdiği e-postada Jeff Shi, Wolves’un devralınmasını şöyle açıkladı:

“Wolves’a yatırım yapılmasının nedeninin esas olarak Jorge’ye olan güvenimiz olduğunu bilmelisiniz. Jorge, Wolves’u uzun süre boyunca en güvenilir ortak ve ajans gelir kaynağı olarak görebilir.”

İşin özeti bu cümleler.

Çinli yatırımcı, ünlü bir menajere güvendiği için İngiltere’de kulüp satın alıyor.

Bu menajer de futbolcularını birbiri ardına transfer ediyor ve aynı zamanda yatırımcı menajere kulübünün garantili bir gelir kaynağı olacağına dair söz veriyor.

İngiliz Futbol Federasyonu’nun bu kadar bariz bir çıkar ilişkisine son vermek için bundan daha fazla kanıta ihtiyacı var mı?

2024 yılına gelindiğinde ise Gestifute ile Wolverhampton arasındaki çıkar ilişkisi göz göre göre hala devam ediyor. Wolves’un kadrosunda 5 Gestifute futbolcusu yer alıyor: Jose Sa, Rayan Aït-Nouri, Nélson Semedo, Matt Doherty, Pedro Neto…

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