İngiltere, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Türkiye’yi “kırmızı listeye” aldı

29 Mayıs’ta Manchester City ve Chelsea arasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali öncesinde, İngiltere, Türkiye’yi koronavirüs açısından ‘yüksek riskli’ ülkeler arasına ekledi. Türkiye’den gelen yolculara 10 gün otelde karantina zorunluluğu getirildi.

“FİNAL İNGİLTERE’DE OYNANSIN” İSTEĞİ

Telegraph’ta yer alan habere göre, İngiliz hükümeti Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere’de oynanması için UEFA‘ya baskı yapıyor.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ise yaptığı açıklamada İngiliz taraftarların Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul’a gitmemeleri gerektiğini söyledi.

Shapps, İngiltere Futbol Federasyonu ile UEFA arasındaki görüşmelerin de sürdüğünü ve finalin İngiltere’de oynanabileceğini ancak bu konuda son kararı UEFA’nın vereceğini belirtti.

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