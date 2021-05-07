İBB açıkladı: Halk ekmek büfesi ateşe verildi

AKP’li belediyelerin kurulmasını engelleme çabalarıyla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Halk Ekmek’in büfesinin yakıldığı ortaya çıktı.

Bakırköy’de halk ekmek büfesi yangını itfaiye ekiplerince söndürülürken, olay çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Konuyla İBB sözcüsü Murat Ongun sabatojcıların tespitine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek şunları ifade etti:

“İstanbul İtfaiyemizin raporuna göre Bakırköy’deki Halk Ekmek büfemiz mobese kayıtlarında tespit edildiği üzere kimliği belirsiz kişiler tarafından dün gece yakılmıştır. Sabotajcıların tespiti için çalışmalar devam ediyor.”