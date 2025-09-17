Hakan Çalhanoğlu’ndan iki asist

Hakan Çalhanoğlu’ndan adrese teslim

Inter, geçen yıl finalde Paris Saint Germain’e 5-0 kaybettiği Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonki ilk maçında deplasmanda Ajax’ı 2-0 mağlup etti. 42 ve 47. dakikalarda Hakan Çalhanoğlu‘nun kullandığı iki korner atışında Marcus Thuram, iki golü de kafayla attı. Aynı saatte Bayern Münih, Chelsea’yi 3-1 mağlup etti. Alman ekibinin gollerini 20. dakikada Chabolah kendi kalesine, 27’de penaltı ve 63’te Harry Kane kaydetti. Chelsea’nin tek golü ise 29’da Cole Palmer’dan geldi. Bu arada Olympiakos-Pafos maçı 0-0, Slavia Prag, Bodo Glimt karşılaşması ise 2-2 sona erdi.

0-2

AJAX-INTER

STAT: Johan Cruyff Arena

HAKEMLER: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere), Jarrod Gilett (Avustralya)

GOLLER: Marcus Thuram (Dk. 42 ve 47)

SARI KARTLAR: Baas / Marcus Thuram, Mkhitaryan

AJAX: Jaros; Gaaei, Itakura (Dk. 84 Sutalo), Baas, Wijndal – Klaassen, Kenneth Taylor (Dk. 63 McConnell), Regeer (Dk. 76 Gloukh) – Edvardsen, Weghorst (Dk. 63 Dolberg), Godts (Dk. 76 Raul Moro)

INTER: Sommer – Akanji, De Vrij, Bastoni – Dumfries, Barella (Dk. 79 Zielinski), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 87 Petar Susic), Mkhitaryan (Dk. 69 Frattesi), Dimarco (Dk. 79 Carlos Augusto) – Marcus Thuram (Dk. 87 Ange Bonny), Esposito