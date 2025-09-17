Paris Saint Germain zorlanmadı bile

Paris Saint Germain penaltı kaçırdı!

Paris Saint Germain, geçen sezon Pep Guardiola önderliğinde kazandığı Şampiyonlar Ligi’ne iyi başladı. Fransız devi, bu sezon turnuvanın ilk karşılaşmasında ağırladığı İtalyan temsilcisi Atalanta’yı 4-0 mağlup etti. Maçın 3. dakikasında Marquinhos, Fabian Ruiz’in pasında topu ağlara gönderdi. 39. dakikada Kvaratskhelia, roketiyle farkı ikiye yükseltti. 44’te PSG‘den Bradley Barcola’nın penaltısında Atalanta kalecisi Marco Carnesecchi gole izin vermedi. 51’de Nuno Mendes, yerden bir vuruşla skoru 3-0 yaptı. 90+1’de Gonçalo Ramos son noktayı koydu: 4-0.

4-0

PARİS SAİNT GERMAİN-ATALANTA

STAT: Parc des Princes

HAKEMLER: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Jonas Erni (İsviçre), Bastian Dankert (VAR) (Almanya)

GOLLER: Marquinhos (Dk. 3), Kvaratskhelia (Dk. 39), Nuno Mendes (Dk. 51), Gonçalo Ramos (Dk. 90+1)

KAÇAN PENALTI: Barcola (Dk. 44)

SARI KART: Musah

PSG: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Dk. 75 Zabarnyi) – Joao Neves (Dk. 58 Gonçalo Ramos), Vitinha, Fabian Ruiz (Dk. 55 Zaire Emery) – Mayulu (Dk. 55 Kang in Lee), Kvaratskhelia (Dk. 75 İbrahim Mbaye), Barcola

ATALANTA: Carnesecchi – Kossounou, Hien, Djimsiti (Dk. 75 Brescianni) – Bellanova, De Roon, Pasalic, Musah (Dk. 75 Scalvini / Dk. 85 Ahanor), Bernasconi – Daniel Maldini (Dk. 46 Krstovic), De Ketelaere (Dk. 46 Samardzic)