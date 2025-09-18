Liverpool kolayı zora soktu

Liverpool’da Salah şov yaptı

İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool, İspanyol Atletico Madrid‘i 3-2 mağlup etti. 4. dakikada Mohamed Salah’ın serbest vuruşu takım arkadaşı Andy Robertson’a çarparak ağlara gitti. Bu golden iki dakika sonra ceza sahasına girip iki savunmacıyı fırtına gibi geçen Mohamed Salah farkı ikiye çıkardı. 45+3’te Giacomo Raspadori’nin asistinde Marcos Llorente’nin uzak köşeye şutunda fark bire indi: 2-1. Maçın 81. dakikasında Marcos Llorente kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 90+2’de Virgil Van Dijk, altın kafayla Liverpool’a 3-2’lik galibiyeti getirdi.

3-2

LİVERPOOL-ATLETİCO MADRİD

STAT: Anfield

HAKEMLER: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni, Marco Di Bello (VAR)

GOLLER: Robertson (Dk. 4), Salah (Dk. 6), Virgil Van Dijk (Dk. 90+2) / Llorente (Dk. 45 ve 81)

SARI KARTLAR: Bradley / Le Normand, Lenglet

LİVERPOOL: Alisson – Frimpong (Dk. 58 Bradley), Konate, Van Dijk, Robertson (Dk. 86 Milos Kerkez) – Gravenberch, Szoboszlai – Salah, Wirtz (Dk. 75 Ngumoha), Gakpo (Dk. 58 Mac Allister) – Isak (Dk. 58 Ekitike)

ATLETİCO MADRİD: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Javi Galan – Pablo Barrios, Gallagher (Dk. 61 Nahuel Molina) – Giuliano, Griezmann (Dk. 61 Sörloth), Nico Gonzalez (Dk. 77 Pubill) – Raspadori (Dk. 52 Koke)