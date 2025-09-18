AvrupaEn Son HaberlerFutbol

Liverpool kolayı zora soktu

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, ilk 6 dakikada 2-0 öne geçtiği Atletico Madrid'i son anda yenebildi

NationalTurk NL18/09/2025
1 1 dakika okuma süresi
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, ilk 6 dakikada 2-0 öne geçtiği Atletico Madrid'i son anda yenebildi
WTS ile Ayın Fırsatları

Liverpool’da Salah şov yaptı

İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool, İspanyol Atletico Madrid‘i 3-2 mağlup etti. 4. dakikada Mohamed Salah’ın serbest vuruşu takım arkadaşı Andy Robertson’a çarparak ağlara gitti. Bu golden iki dakika sonra ceza sahasına girip iki savunmacıyı fırtına gibi geçen Mohamed Salah farkı ikiye çıkardı. 45+3’te Giacomo Raspadori’nin asistinde Marcos Llorente’nin uzak köşeye şutunda fark bire indi: 2-1. Maçın 81. dakikasında Marcos Llorente kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 90+2’de Virgil Van Dijk, altın kafayla Liverpool’a 3-2’lik galibiyeti getirdi.

3-2
LİVERPOOL-ATLETİCO MADRİD
STAT: Anfield
HAKEMLER: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni, Marco Di Bello (VAR)
GOLLER: Robertson (Dk. 4), Salah (Dk. 6), Virgil Van Dijk (Dk. 90+2) / Llorente (Dk. 45 ve 81)
SARI KARTLAR: Bradley / Le Normand, Lenglet
LİVERPOOL: Alisson – Frimpong (Dk. 58 Bradley), Konate, Van Dijk, Robertson (Dk. 86 Milos Kerkez) – Gravenberch, Szoboszlai – Salah, Wirtz (Dk. 75 Ngumoha), Gakpo (Dk. 58 Mac Allister) – Isak (Dk. 58 Ekitike)
ATLETİCO MADRİD: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Javi Galan – Pablo Barrios, Gallagher (Dk. 61 Nahuel Molina) – Giuliano, Griezmann (Dk. 61 Sörloth), Nico Gonzalez (Dk. 77 Pubill) – Raspadori (Dk. 52 Koke)

Bağlantılar
NationalTurk NL18/09/2025
1 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu