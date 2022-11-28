İşaret Fişeğini Stada Sokanlar Belli Oldu!

Göztepe-Altay maçında bir taraftarın yaralanmasına sebep olan maddenin ambulans şirketinin şoförleri tarafından stada sokulduğu ortaya çıktı.

Spor Toto 1. Lig’de oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle durdurulan Göztepe Altay maçı gündemdeki yerini koruyor. Bir Göztepe taraftarının yaralanmasına neden olan yabancı maddelerin görevli ambulans şirketi şoförleri tarafından stat tuvaletine bırakıldığı açıklandı. Olayla ilgili 21 kişi gözaltına alındı.

İzmir Valiliği, Gürsel Aksel Stadı’nda çıkan olaylarla ilgili açıklama yaptı. 19. dakikada konuk Altay taraftarlarının olduğu bölümden bir işaret fişeğinin Göztepe tribününe doğru ateşlendiğinin hatırlatıldığı açıklamada fişeğin isabet ettiği Mehmet Çakır’ın tedavi altına alındığı bildirildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Olayın ardından statta yapılan kamera tespit çalışmalarından, misafir takım tribününde sis diye tabir edilen yanıcı maddelerin yakıldığı belirlenmiş ve sisin yoğun olduğu yerdeki taraftarlar tespit edilerek emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Yapılan soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır.

Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin, 16.34’te iki sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür. Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D, E.Y. ve K.E’nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır.​​​​​​​”

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