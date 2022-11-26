Son Dakika! Taksim’de Patlama Sesi

Saat 18.40 civarında Taksim ve çevresinde duyulan patlama sesi kısa süreli paniğe yol açtı.

Divan Otel ile Havaalanı otobüslerinin kalktığı nokta arasındaki alanda polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı ve sivillerin girişine izin verilmediği görüldü. Bu sırada kavşak ve Taksim tüneli de trafiğe kapatıldı.

Yola bırakılan şüpheli bir paketin polis tarafından kontrollü bir şekilde fünyeyle patlatıldığı tahmin ediliyor.

Polis ekiplerinin şüpheli paket üzerindeki incelemesi devam ediyor.

Güncelleme: Saat 18:50 itibariyle bölge yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

