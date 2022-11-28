Bruce Springsteen 2023 Konserleri: “Patron” Avrupa’ya Geliyor

Folk ve rock müziği harmanlayarak başta ABD olmak üzere tüm dünyada albümleri milyonlarca satan bir süper star haline gelen Bruce Springsteen 2023 konserleri kapsamında Avrupa’da da sahne alacak.

2023 turnesi kapsamında ülkesi Amerika’da birçok konsere çıkacak olan Bruce Springsteen Nisan ayı ortasından itibaren ise turuna Avrupa’da devam edecek. İspanya, İtalya, Almanya, İrlanda, Fransa, Hollanda, İskoçya, İsviçre, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka, İngiltere ve Avusturya’da sahne alacak Bruce Springsteen sevenlerine yine unutulmaz anlar yaşatacak.

İşte Bruce Springsteen 2023 Konserleri

28 Nisan 2023 – Olimpiyat Stadı – Barselona, İspanya

30 Nisan 2023 – Olimpiyat Stadı – Barselona, İspanya

5 Mayıs 2023 – RDS Arena – Dublin, İrlanda

7 Mayıs 2023 – RDS Arena – Dublin, İrlanda

9 Mayıs 2023 – RDS Arena – Dublin, İrlanda

13 Mayıs 2023 – La Défense Arena – Paris, Fransa

15 Mayıs 2023 – La Défense Arena – Paris, Fransa

18 Mayıs 2023 – Parco Urbano G. Bassani – Ferrara, İtalya

21 Mayıs 2023 – Circus Maximus – Roma, İtalya

25 Mayıs 2023 – Johan Cruyff Arena – Amsterdam, Hollanda

27 Mayıs 2023 – Johan Cruyff Arena – Amsterdam, Hollanda

30 Mayıs 2023 – Murrayfield Stadyumu – Edinburg, İskoçya

11 Haziran 2023 – Megaland – Landgraaf, Hollanda

13 Haziran 2023 – Letzigrund Stadyumu – Zürih, İsviçre

16 Haziran 2023 – Villa Park – Birmingham, İngiltere

18 Haziran 2023 – Festivalpark Werchter – Werchter, Belçika

21 Haziran 2023 – Merkur Spiel Arena – Düsseldorf, Almanya

24 Haziran 2023 – Ullevi Stadyumu – Göteborg, İsveç

26 Haziran 2023 – Ullevi Stadyumu – Göteborg, İsveç

28 Haziran 2023 – Ullevi Stadyumu – Göteborg, İsveç

30 Haziran 2023 – Voldsløkka Stadyumu – Oslo, Norveç

2 Temmuz 2023 – Voldsløkka Stadyumu – Oslo, Norveç

6 Temmuz 2023 – Hyde Park – Londra, İngiltere

8 Temmuz 2023 – Hyde Park – Londra, İngiltere

11 Temmuz 2023 – Parken Stadyumu – Kopenhag, Danimarka

13 Temmuz 2023 – Parken Stadyumu – Kopenhag, Danimarka

15 Temmuz 2023 – Volksparkstadion – Hamburg, Almanya

18 Temmuz 2023 – Ernst Happel Stadyumu – Viyana, Avusturya

21 Temmuz 2023 – Hockenheimring – Hockenheim, Almanya

23 Temmuz 2023 – Olimpiyat Stadı – Münih, Almanya

25 Temmuz 2023 – Monza Pisti – Monza, İtalya

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