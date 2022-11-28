Bruce Springsteen 2023 Konserleri: “Patron” Avrupa’ya Geliyor
Rock müziğin yaşayan efsanelerinden Bruce Springsteen Avrupa konserleri için geri sayım başladı. Bruce Springsteen 2023'te Avrupa'da...
Folk ve rock müziği harmanlayarak başta ABD olmak üzere tüm dünyada albümleri milyonlarca satan bir süper star haline gelen Bruce Springsteen 2023 konserleri kapsamında Avrupa’da da sahne alacak.
2023 turnesi kapsamında ülkesi Amerika’da birçok konsere çıkacak olan Bruce Springsteen Nisan ayı ortasından itibaren ise turuna Avrupa’da devam edecek. İspanya, İtalya, Almanya, İrlanda, Fransa, Hollanda, İskoçya, İsviçre, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka, İngiltere ve Avusturya’da sahne alacak Bruce Springsteen sevenlerine yine unutulmaz anlar yaşatacak.
İşte Bruce Springsteen 2023 Konserleri
28 Nisan 2023 – Olimpiyat Stadı – Barselona, İspanya
30 Nisan 2023 – Olimpiyat Stadı – Barselona, İspanya
5 Mayıs 2023 – RDS Arena – Dublin, İrlanda
7 Mayıs 2023 – RDS Arena – Dublin, İrlanda
9 Mayıs 2023 – RDS Arena – Dublin, İrlanda
13 Mayıs 2023 – La Défense Arena – Paris, Fransa
15 Mayıs 2023 – La Défense Arena – Paris, Fransa
18 Mayıs 2023 – Parco Urbano G. Bassani – Ferrara, İtalya
21 Mayıs 2023 – Circus Maximus – Roma, İtalya
25 Mayıs 2023 – Johan Cruyff Arena – Amsterdam, Hollanda
27 Mayıs 2023 – Johan Cruyff Arena – Amsterdam, Hollanda
30 Mayıs 2023 – Murrayfield Stadyumu – Edinburg, İskoçya
11 Haziran 2023 – Megaland – Landgraaf, Hollanda
13 Haziran 2023 – Letzigrund Stadyumu – Zürih, İsviçre
16 Haziran 2023 – Villa Park – Birmingham, İngiltere
18 Haziran 2023 – Festivalpark Werchter – Werchter, Belçika
21 Haziran 2023 – Merkur Spiel Arena – Düsseldorf, Almanya
24 Haziran 2023 – Ullevi Stadyumu – Göteborg, İsveç
26 Haziran 2023 – Ullevi Stadyumu – Göteborg, İsveç
28 Haziran 2023 – Ullevi Stadyumu – Göteborg, İsveç
30 Haziran 2023 – Voldsløkka Stadyumu – Oslo, Norveç
2 Temmuz 2023 – Voldsløkka Stadyumu – Oslo, Norveç
6 Temmuz 2023 – Hyde Park – Londra, İngiltere
8 Temmuz 2023 – Hyde Park – Londra, İngiltere
11 Temmuz 2023 – Parken Stadyumu – Kopenhag, Danimarka
13 Temmuz 2023 – Parken Stadyumu – Kopenhag, Danimarka
15 Temmuz 2023 – Volksparkstadion – Hamburg, Almanya
18 Temmuz 2023 – Ernst Happel Stadyumu – Viyana, Avusturya
21 Temmuz 2023 – Hockenheimring – Hockenheim, Almanya
23 Temmuz 2023 – Olimpiyat Stadı – Münih, Almanya
25 Temmuz 2023 – Monza Pisti – Monza, İtalya
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