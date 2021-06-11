İtalya’nın Oyun Şifreleri

Kompakt 4-3-3, orta blokta yapılandırılmış ekip, 2 merkez defansa yakın 2 merkezi orta saha ile derinlik yaratan oyuncular var. Anahtar oyuncu, Jorginho… İtalya Milli Takımının kilit yeri orta üçlüsüdür. Barella, Jorginho ve Locatelli yüksek tempo oyunları yanında pas oyunundaki etkileri takımın öne çıkmasını ve önde kalmasını sağlayan temel etkendir.

İtalyanlar, futbol ekolünün temelini oluşturan Catenaccio’yaya verdikleri önem ile tüm enerjilerini savunma düşüncelerine harcamışlardı. Fakat, şu anki teknik direktör Roberto Mancini ile savunma prensipleri dahil futbola ait olan tüm aşamaları yapabilir bir takım haline geldiler.

Günümüz koşullarındaki en belirgin değişiklik, forvet hattın baskısı ile oyun kombinasyonlar ve hızlı karşı atakların hepsini yapılabiliyor olmalarının temelinde aşırı top güvenleri ile rakibe topu bırakma yerine baskı altında bile oyunu kısa paslarla oynayarak oyunu defans hattından inşa edebiliyor olmalarıdır. Uzun toplar nadiren kullanılsa da sonuç alabiliyorlar. Genellikle kanat oyuncuları üzerinden dikine oynama alışkanlıkları var.

Kompakt 4-3-3, orta blokta yapılandırılmış ekip, 2 merkez defansa yakın 2 merkezi orta saha ile derinlik yaratan oyuncular var. Anahtar oyuncu, Jorginho…

Merkez defansın Chielleni- Bonucci iklisi, sağ bekte Florenzi, sol bekte ise, Spinazzola öne çıkıyor. Orta Sahada Jorginho, Barella ve Veratti sakatlığından dolayı Locatelli görünüyor. İleri üçlü, büyük ihtimal İnsigne, İmmobile, Berardi veya Chiesa olacak.

İtalya Milli Takımının kilit yeri orta üçlüsüdür. Barella, Jorginho ve Locatelli yüksek tempo oyunları yanında pas oyunundaki etkileri takımın öne çıkmasını ve önde kalmasını sağlayan temel etkendir.

Burada ön oyun kurgusunda Barella farklı olarak, Inter’de bu sezonda oynadığı etkili oyun gibi, şu anda kadrodaki en önemli oyunculardan biri. Yaratıcılık ve özellikle top taşıma yeteneği ve sonuçlandırma üst düzeyde.

Jorginho’nun kilit önemi; rakibin ilk defans çizgisi arkasında üzerine pres yapılmasını sağladığı gibi, ilk toplarda oyunun dikine oymak için derinlemesine paslarla çıkmaktadır. Hakan’ın tüm maç boyunca Jorginho’ya oyununu bozmak için ön baskı yapmalı. Kapacağı toplar Burak için büyük avantaj oluşturur.

Barella, Florenzi ve Berardi ile oluşturduğu kanat kombinasyonlarında pozisyon bulmalarında en etkili isim oluyor. Locatelli, Jorginho ile ikili oluşturduğu gibi, Sipinazolla’nın çıkışlarındaki arka kademede oyununda rakip çıkışlarını engellemektedir. Her ikili topa sahipken çapraz yapı kurulmasını oluşturuyorlar ve ayrıca kanatları destekliyorlar.

Ön tarafta, Insigne içeride rakibin merkezi savunmacıları baskı altına almak ve stoperleri ayırmak için, İmmobile ile yakın ve karşılıklı ezberlenmiş defans arkalarına koşuları vardır. Immobile, patlayıcılığı hızı ve bitirme becerilerinin fark yarattığı bire birlerde rakip savunmasını meşgul etmesi ve dikey koşuları ile sürekli stoperleri ayırmasını becerebilen oyuncu. Bunun ötesinde, geçen sezon ortalama 85 dakikada bir gol gibi yüksek bir skor frekansı kaydetti, bu rakam Avrupa’da sadece Robert Lewandowski ile eşleşebildi. Sağ bek- Florenzi, birinci bölgede, oyun inşa edilirken, sol bek Spinazola, karşı kanatta ileriye çıkmasında serbest kalır, Florenzi iç alana girer ve önünde oynayan Berardi dış alana çıkar. Locatelli, yarım boşluk bırakarak Spinazzola’nın kanatta serbestçe dolaşmasına izin verirken, Insigne iç bölgelere girerek, topa sahipken, defansa hızlı aşırı yüklemeler yaratıyor.

Orta ikilide Ozan veya Kaan oynarsa, bu bölgede İnsigne’nin iç koşu yollarını kapatarak defans dengesini bozmasına izin vermemesi lazım. Florenzi’nin arka bindirmesi Zeki’ye kalırsa Kenan ikili sıkıştırmaya gelse bile, çıkış toplarında o boşluk içinde avantaj yakalayabilir.

Spinazzola ve İnsigne, üçüncü bölge girişi, sol kanattı ağırlıklı kullanıyorlar. İnsigne burada önemli rol oynuyor. Oyun yönünü değiştirdiği anda, defans arkasına Barella, çok tehlikeli, ezberlenmiş ve rakip defans hattının bire bir bırakmalarını hedefleyen derin koşular yapıyor.

Burada Yusuf’un yardım oyunu çok kilit önem taşımakta ve Okay’ın Florenzi’nin veya Barella’nın iç koşu yollarını kesmesi oyunlarının dengesini bozar ve Umut’un Berardi ile birebir oynaması avantaj olur.

Bonucci, baskı altında rahatlıkla topu kullanabilen ve dikine topu sürebilen, defans hattından, oyunu kuran oyuncu görünümündedir. Bonucci’nin karşılama becerileri, mükemmel pas yeteneği ile birleşiyor ve pas hacmi bakımından, %90,2 pas başarı oranı çok yüksek. Bonucci’nin oynadığı dikine ve hatların bölücü pasların sayısını göz önüne alındığında, çok etkileyici ve dikkat edilmesi önemli bir avantaj. Çünkü, Bonucci’nin top ayağındayken, baskı olmadığı anlarda forvet oyuncuları çoğu zaman defans arkalarına koşular yaparlar!

İtalyanların oyunu kendi birinci bölgesinde baskısız inşa etmelerine izin verilmemeli. İtalyanların oyunun yapısını bozmak-özellikle Banucci’nin top kullanmasını önleyerek Chielleni’nin topa sahip olmasını sağlanmalı ki onları kontrolsüz toplara zorlamak birinci öncelik olmalı.

Bunlara karşılık, bizim defans kurgumuzun kuvvetli olmasına rağmen, son 5 maçta 32 gol şansı yaratırken rakibe 38 gol şansı verdi-burası çok sıkıntılı.

Oyun kurma anındaki büyük sıkıntı, merkez defans oyuncular arasında özellikle sıkıştığımız zamanlarda uzun mesafe kat eden paslarla birbirine oynamalarıdır. Bu pas yolunun uzun olduğu, oyunun herhangi bir bağlanma olmadığı anlamına geliyor ki işte bu anlarda İtalya’nın başarıyla yaptığı baskı uygulaması için bir avantaj sağlanmış olur. Gerçekten İtalya takımı bu anlamda maçın belirli dilimlerinde ön baskıyı çok iyi uyguluyorlar.

Bizim için diğer önemli avantaj konusu topu erken geri kazanma imkânını yakalamaktır. Bu anda, geçiş anlarında hücum hazırlığı ve sonuçlandırmayı 13 saniye altında tutarsak başarı sağlayabiliriz. Burada, Hakan ve Yusuf üzerinden çıkış yapmak büyük avantaj sağlar. Diğer kurgu, hücum oyuncularımız defans zincirini içeriye çekmeleridir. Özellikle iki kanat oyuncumuz içeri girmeli ki kanat beklerimize yer açmak hücum için çok önemli.

Aynı zamanda iki ön kanat oyuncumuz İtalya’nın kanat oyunlarında ikili sıkıştırma yaparak bek bindirmelerine karşılık vermeli. Yardım gelmezse, stoperlerden birinin kanata açılma zorunda kalması ile onların istediği merkez defans boşluğunun yaratılmasına neden olur ki bu bizim için en büyük tehlike.

Forvetleri rakip merkez savunmasını bağladığında, dışarıdan yapılan ortalar da rakip ceza sahasında her zaman üç ila beş oyuncu oluyor. Ayrıca çok tehlikeli, duran top varyasyonları var. İtalyanlar topa sahip olduklarında çok sabırlı oynuyorlar ve fırsatı buldukları anda, bir anda tempoyu değiştirebiliyorlar.

İtalya’nın forvet hattı sadece hücum anlarında etkili olmakla kalmıyor, savunma organizasyonunda da Avrupa’nın en iyilerinden. Üçlü zincir hızla beşli bir zincire dönüşümü, 4’lü defans zinciri oluşumu, ayrıca tüm oyuncular savunma organizasyonuna katılması, takım oyununda istikrarlı ve alışılmış defans reaksiyonları, rakibin ceza sahasının içine girme imkanını minimum hale getirebiliyorlar.

Bizim için en önemli gol yolları; özellikle merkez savunma oyuncuları arasındaki uzun süreli geçiş oyunları olmalı. Hakan, Yusuf ve Burak bu konuda çok etkili oyuncularımız-rakip defansa baskı anları yaratılabilirler.

Dünya trendlerin ve bu sene Şampiyonalar ligine tekrar baktığımızda, gollerin %87, ceza sahası içinde atıldığı ve gollerin tek veya en fazla iki temas ile olması, üçüncü temas nerdeyse gol şansı olmadığını göz önünde bulundurulması önemli. Bu bize tekrar ceza sahası içindeki markaj yaklaşımı önem taşıdığını gösteriyor. Gol pozisyonlarının topla buluşan oyuncunun yeteri kadar baskı altında olmaması ile gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu bizim zaaflarımızın başında gelen temel bir sorundur.