Gündem

İYİ Partili Belediye Başkanına Silahlı Saldırı

Trabzon'un Yomra ilçesinin belediye başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık silahlı saldırıya uğradı. / Son Dakika...

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk14 saat önce
0 615 Bir dakikadan az

Belediye binası önünde gerçekleşen saldırıda başkan Mustafa Bıyık yara almadı.

Alınan bilgilere göre Trabzon’un Yomra ilçesinde bu sabah saat 08.30 sularında Belediye Başkanı Mustafa Bıyık makam aracıyla belediye binası önüne geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

17-18 yaşlarında olduğu belirtilen ve üzerinde siyah kapüşon bulunan genç Mustafa Bıyık’a beş el ateş etti. Kurşunlar belediye başkanına isabet etmedi. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırganın silahı önce tutukluk yaptı.

Saldırgan olayın ardından yaya olarak kaçtı.

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk14 saat önce
0 615 Bir dakikadan az

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu