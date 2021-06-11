İYİ Partili Belediye Başkanına Silahlı Saldırı

Belediye binası önünde gerçekleşen saldırıda başkan Mustafa Bıyık yara almadı.

Alınan bilgilere göre Trabzon’un Yomra ilçesinde bu sabah saat 08.30 sularında Belediye Başkanı Mustafa Bıyık makam aracıyla belediye binası önüne geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

17-18 yaşlarında olduğu belirtilen ve üzerinde siyah kapüşon bulunan genç Mustafa Bıyık’a beş el ateş etti. Kurşunlar belediye başkanına isabet etmedi. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırganın silahı önce tutukluk yaptı.

Saldırgan olayın ardından yaya olarak kaçtı.