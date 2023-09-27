Palazzo Gradenigo Artık Ahmet Güneştekin’in

Venedik’in simgelerinden Palazzo Gradenigo artık Güneştekin Art Refinery adıyla hizmet verecek.

Turizm Tatil Seyahat’in haberine göre Ahmet Güneştekin Venedik gelişmesi ile ilgili “Palazzo Gradenigo’da gerçekleştireceğimiz işler adına şimdiden çok heyecanlıyım. Güneştekin Vakfı’nın desteklediği genç sanatçılarımıza sergi, tanıtım imkânı sağlayacak olması çok güzel bir adım” ifadelerini kullanırken satış fiyatıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Sanatçı, “Bir yatırım değeri olmasından ziyade sanat değeri olmasını önemsiyorum” dedi.

Bu sabah Twitter hesabından paylaşımda bulunan Güneştekin şu mesajları paylaştı;

“Güzel bir sanat haberini sizlere duyurmaktan gurur duyuyoruz!

Venedik’in tarihi simgelerinden ve Rönesans yapılarından Palazzo Gradenigo’yu aldığımızı duyurmaktan mutluyuz.

Bu altı yüz yıllık yapı artık “Güneştekin Art Refinery” oluyor.

Palazzo Gradenigo , Venedik aristokrasisinin en ünlü üyelerinden Gradenigo ailesi için inşa edilmiştir. Bu aile Venedik Cumhuriyeti’nin 24 kurucu ailesi arasındadır.

Palazzo Gradenigo, büyük romanların da mekanı oldu: Henry James’in “Aspern’in Mektupları” ile Gabriele D’Annunzio’nun James Joyce’tan övgü alan “Alev“ adlı eseri.

Palazzo; yüksek camlı, aristokrat tarzda inşa edilmiş bir yapıdır. Şehrin en büyük ve en kalabalık bölgesi olan Castello’da yer alıyor.

Venedik tersanesi, Santi Giovanni e Paolo Kilisesi, St. Zacaria Kilisesi, Castello Bahçeleri ve Venedik Bienali mekanları gibi mimari, sanatsal ve turistik alanlarla aynı bölgede.

Müstakil bir Venedik yapısı olan Palazzo, altı katlı ve her kattaki büyük salonlarda 18. yüzyıl ressamlarına ait değerli fresk süslemeleriyle Venedik mimarisinin tipik özelliklerini taşıyor.

Palazzo Gradenigo, Venedik Bienali’nin gerçekleştiği başlıca sergi alanlarından da biri.

Asırlar boyu zamana tanıklık eden bu önemli tarihi ve zarif mekanın artık “Güneştekin Art Refinery” olarak sanata değer katacağını düşünüyorum.

Türkiye adına dünyaya sesimizi sanatla duyurmak için Güneştekin Vakfı’nın desteklediği genç sanatçılarımıza sergi ve tanıtım imkanı da sağlanacak Palazzo’da.

Sanat dünyasına ufuk açması dileğiyle bu heyecanı sizlerle paylaşmaktan mutluyuz.”

Güzel bir sanat haberini sizlere duyurmaktan gurur duyuyoruz! Venedik'in tarihi simgelerinden ve Rönesans yapılarından Palazzo Gradenigo’yu aldığımızı duyurmaktan mutluyuz. Bu altı yüz yıllık yapı artık "Güneştekin Art Refinery" oluyor. Palazzo Gradenigo , Venedik… pic.twitter.com/w1jySoRs1Q — Ahmet Güneştekin☀️ (@AhmetGunestekin) September 27, 2023

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