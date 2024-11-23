Jorge Mendes’in dostu Portekizli Başkanlara hapis cezası

Turismo do Porto e Norte de Portekiz’in (TPNP) eski başkanı Melchior Moreira, bugün Eter Operasyonu kapsamında, söz konusu kuruluşun imzaladığı yasa dışı sözleşmelerle ilgili 29 suçtan yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı okuduktan sonra, Porto’daki Sao Joao Novo Mahkemesi, bu davanın ana sanığını iş hayatına ekonomik katılımdan kaynaklanan 20 suç, altı belge sahteciliği suçu, usulsüz menfaat elde etme ve iki zimmete para geçirme suçundan mahkum etti.

SC Braga Başkanı ve Vitoria SC’nin eski başkanının cezaları ertelendi

Mahkeme Melchior Moreira dışında ayrıca iş kadını Manuela Sousa, Gestifute menajerlik ajansı sahini ünlü Menajer Jorge Mendes’in yakın dostu olan Braga Kulübü Başkanı Antonio Salvador ve Vitoria Spor Kulübü eski başkanı Julio Mendes’in de aralarında bulunduğu geri kalan 20 sanığın büyük çoğunluğuna da beş yıla kadar hapis cezası verdi. Hapis kararlarının infazları tüm sanıklara uygulanacak şekilde eşit bir süre boyunca askıya alındı.

Melchior Moreira’nın bu kuruluşu aracılığıyla kamuya iş teklifleri, futbolla ilişkiler, ödenekler/fonlar, tatilde olduğu iddia edilen suçlara odaklanan davada 2009-2019 yılları arasında TPNP’nin başkanı ana sanık konumundaydı.

Algarve ve Manuela Couto (şimdi Manuela Sousa – Santo Tirso Joaquim’in eski belediye başkanının eski karısı)

Söz konusu mahkumiyetin, personel işe alma ve mal edinme prosedürleri, bu kamu kurumunun kaynaklarının kişisel amaçlar için kullanıldığı iddiası ve Kamu Bakanlığı’na göre Melchior Moreira’ya tazminat ve kişisel iyilikler karşılığında futbol kulüplerine sağlanan desteklerin amacının ( MP) “Portekiz Profesyonel Futbol Ligi başkanlığına aday olma hırsına” sahip olmaktan kaynaklandığı ifade edildi.

Gazetecilerden kaçmak için mahkemenin arka kapısından çıka Melchior Moreira’nın avukatı, muhtemelen itiraz edeceğini söyledi.

“Bakalım, analiz edelim. Biz sadece suçları ve cezaları biliyorduk. Francisco Manuel Espinhaço mahkemeden ayrılırken, “Eninde sonunda cezanın ertelenmesini bekleyecek olan müvekkilim dışında diğer tüm sanıklar ertelenmiş ceza aldılar” dedi.

Son savunmada milletvekili, 21 bekar sanıktan üçü için etkili hapis cezası talep etti: Melchior Moreira, iş kadını Manuela Sousa ve olay sırasında TPNP yöneticilerinden biri olan Isabel Castro, geri kalan sanıklar için cezaların ertelendiğini kabul etti. .

Mahkeme, Manuela Sousa’yı 19 adet ticari işletmeye ekonomik katılım suçundan ve 2 adet belgede sahtecilik suçundan üç yıl 9 ay hapis cezasına çarptırırken, Isabel Castro ise 16 adet bir işletmeye ekonomik katılım suçundan ve 2 adet belgede tahrifat suçundan hüküm giydi. ve zimmete para geçirmeden dört yıl hapis cezası; her ikisinin de cezaları ertelendi.

Manuela Sousa’nın avukatı temyize başvuracağını söyledi.

Mahkeme Braga SC (SCB) başkanı Antonio Salvador ve Vitoria Spor Kulübü’nün (VSC) eski başkanının, kulüplerin reklam sözleşmelerinde işlenen bir suç olan belge sahteciliği nedeniyle mahkûm edilmesini savundu.

Sanıkların avukatları Antonio Salvador ile VSC başkanı ile Melchior Moreira arasında bir “alışveriş” olmadığı için Julio Mendes’in yolsuzluktan beraatını savundu.

Hakimler heyeti, Antonio Salvador ve Julio Mendes’i belgelerde tahrifat suçundan bir yıl üç ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırdı; ayrıca SCB ve VSC’ye de her biri 18.000 avro para cezası verdi.

Antonio Salvador ve SC Braga Kulübünün avukatı Artur Marques, suçun “hiçbir kanıtı olmadığını” düşündüğü için kendisinin de temyize gideceğini söyledi.

SC Braga da karara itiraz edecek

SC Braga da resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamada cezaya itiraz edeceğini de duyurdu. «SC Braga ve Yönetimi, Eter Operasyonu kapsamında verilen kınayıcı kararın tamamen haksız ve dayanaktan yoksun olduğuna inandıkları için kabul edemeyeceklerinin farkındaydı.

SC Braga, kendisini ilgilendiren tüm idari süreçteki şeffaflığı ve dolayısıyla kendisinin ve temsilcilerinin masumiyetini yeniden teyit eder. Bu nedenle ilgili itirazda bulunulacaktır.” şeklinde okunabiliyor.

Éter Operasyonu adı verilen davada 29 sanık (21 kişi ve sekiz kolektif kuruluş) bulunuyor ve yolsuzluk, zimmete para geçirme, iş dünyasına ekonomik katılım, gücün kötüye kullanılması, belge sahteciliği ve haksız kazanç elde etme gibi yaklaşık yüz buçuk ekonomik suçu içeriyor.

Üç ayrı sanık ve iki şirket beraat etti.