Tayfur Havutçu yoğun bakımdan çıktı

Eski Beşiktaşlı futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu’nun eşi Neslihan Havutçu, enfeksiyon nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Tayfur Havutçu’nun normal odaya alındığını duyurdu.

Neslihan Havutçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Eşim Tayfur Havutçu’nun yoğun bakım sürecinde tedavimizi gerçekleştiren tüm Amerikan Hastanesi doktorlarımıza, hemşirelerimize, hastane personeline, bugüne kadar biriktirdiğimiz tüm güzel dostlarımıza, basın mensuplarına, Beşiktaş’ın eski ve yeni tüm yöneticilerine, Beşiktaşlı taraftarlara ve bu zor günümüzde bizi destekleyen diğer takım taraftarları ile yöneticilerine teşekkür etmeyi borç biliriz. Bundan sonra normal odadaki ziyaretçi yasaklı tedavi sürecimizde yanımızda olacak herkese en içten teşekkürlerimizi sunarız.”

Tayfur Havutçu kimdir?

Tayfur Havutçu, Türk futbol tarihinin önemli figürlerinden biri olarak adını altın harflerle yazdırmıştır. 23 Nisan 1970 tarihinde Almanya’nın Hanau kentinde doğan Havutçu, futbol kariyerine genç yaşlarda Almanya’da başlamıştır. İlk profesyonel adımını SV Darmstadt 98 takımında atan başarılı futbolcu, gösterdiği performansla dikkat çekmiştir.

1993 yılında Türkiye’ye transfer olan Tayfur Havutçu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig kariyerine adım attı. İki sezon boyunca sarı-lacivertli formayı terleten Havutçu, daha sonra Kocaelispor’a geçerek performansını daha da üst seviyelere taşıdı. 1997 yılında Beşiktaş’a transfer olan ve uzun yıllar siyah-beyazlı ekibin formasını giyen Havutçu, burada kaptanlık yaparak takımın lider oyuncularından biri oldu.

Beşiktaş’ta geçirdiği dönemde 2002-2003 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Tayfur Havutçu, aynı zamanda Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda da önemli görevler üstlendi. Özellikle 2002 FIFA Dünya Kupası’nda Türkiye’nin üçüncülük elde eden kadrosunda yer alarak uluslararası arenada da adını duyurdu.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük görevine adım atan Tayfur Havutçu, Beşiktaş’ın teknik ekibinde yer almış ve bir dönem takımın teknik direktörlüğünü üstlenmiştir. Daha sonra Kasımpaşa’da da görev alan Havutçu, Türk futboluna tecrübeleriyle katkı sağlamaya devam etmiştir.

Tayfur Havutçu, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle enfeksiyon kaynaklı bir süreç geçirdi. Yoğun bakıma alınan Havutçu, tedavisinin ardından normal odaya alınarak sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Bu süreçte futbol camiasından ve taraftarlardan gelen destek mesajları, Havutçu ailesine moral oldu.

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