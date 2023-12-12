“Türk futbolunu ByLock’u niye yüklediğini anlatamayan bir adam yönetiyor”

Hakem Halil Umut Meler’e saldırının ardından konuşan hakem Ahmet Çakar, Mehmet Büyükekşi’nin telefonundan çıktığı iddia edilen ByLock uygulamasını yeniden gündeme getirdi.

Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi’nin olayla ilgili yaptığı açıklamalara sinirlenen Ahmet Çakar şunları söyledi;

“Herkes suçlu federasyon değil. Peki Mehmet Büyükekşi efendi! Sen Beşiktaş şeref tribününde milyonların gözü önünde Beşiktaş Başkanı sayın Ahmet Nur Çebi’ye bunu yaparken bu şiddete davetiye değil miydi Büyükekşi?

Bir defa olay baştan sapıklık. Ben cumhuriyet çocuğuyum. Bunu söyleyeceğim. Kimse de elinden geleni ardına koymasın. Benim futbolumu telefonuna ByLock’u niye yüklediğini ülkeye anlatamayan bir adam yönetiyor.

Ben ona Fetöcü demiyorum, terörist falan demiyorum asla, o yargının işi.

Telefonuna ByLock yüklediği için kovuşturma da geçirmemiş olabilir, buna da saygı duyarım. O da yargının işi. Ama şunu sormak hakkım.

Sen hakem yorumcuları antrenörler bu işin sorumlusu deyip kendini sıyırıyorsun ya!

Ben banka uygulamalarını telefonuma neden yüklediğimi anlatırım. Peki sen resmi adına kayıtlı telefona ByLock’u neden yükledin? Bunu anlat. Çünkü ByLock umuma açık yerden yüklenemiyor. Örgüt içi haberleşme sistemi, davetiye ve şifre gelecek bir yerden. Yani bunu Maçkolik gibi Akbank gibi Google’dan yükleyemiyorsun.

Önce sen bunun hesabını ver. Ondan sonra teknik direktörlere yorumculara, hakemlere şunlara bunlara laf at.

ByLock yüklemiş bir adamın Beşiktaş Başkanına parmak sallaması Türk futbolunun marka değerini yükseltiyor, bizim yorumlarımız marka değerini düşürüyor öyle mi? Büyükekşi efendi bu ülkede kimse senden korkmaz! Allah’tan, kanunlardan, yargıdan korkarız. Sen bize gider yapamazsın.

Sen önce her şeyin hesabını ver.”

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