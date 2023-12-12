Ahmet Çakar: Emre Belözoğlu Bacak Kadar Boyun Var

Ahmet Çakar Emre Belözoğlu hakkında açtı ağzını yumdu gözünü!

Çakar, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nu sert sözlerle eleştirdi. “Bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var derler. Bunları kışkırtanlardan biri sensin.” diye konuştu. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca için ise “O ters kelepçeyi göreceğim.” ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar Emre Belözoğlu hakkında şunları söyledi;

“Emre Belözoğlu, bak! Bacak kadar boyu var türlü türlü huyu var derler. Bunları kışkırtan adamlardan biri de sensin Emre Belözoğlu.

Yüksek parayı yalamak için faize para verip tokatlanmayı hakemden çıkartamazsın.

Emre Belözoğlu! Artık yoksun. Yaptığın her türlü hareketi gördüm, izledim. Provoke eden sensin. Aç gözlü Emre! 300-500 bin dolar kazanmak için dolandırıcılara para verdin faizle. Tefecisin veya değilsin bilmem. Alayınızın Allah belasını versin.

Emre eğer futbol adamı olsaydın Faruk Kocanın saldırısını çözer, araya girerdin.”

Ahmet Çakar, Derin Futbol Programında olayla ilgili ise şu ifadeleri kullandı

Eğer bu ülkede adalet varsa, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, zatıalinize arz ediyorum. Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı.

Başta Faruk Koca olmak üzere iki yancısı ters kelepçeyle tutuklanmıyorsa bu ülkeye yazıklar olsun.

Yargıya müdahale etmek haddim değil. Bu normal şikayete bağlı bir suç değil. Devlet memuruna vuran her kimse 1 yıldan 3 yıla kadar yargılanır, devlet memuru olduğu için 4 buçuk yıla çıkar.

Faruk Koca denen şahıs ve 2 yancısı ters kelepçeyle savcılığa çıkartılmıyorsa bu dakikadan sonra Türkiye’de futbol oynanmasın.

Türk hakemleri siz şerefliyseniz cuma, cumartesi, pazar Türkiye’de bir tane maç oynatırsanız sizin de Allah belanızı versin. Siz de şerefsizsiniz eğer oynatırsanız.

Faruk Koca sana yazıklar olsun. Sen Ankaragücü başkanı değil Ankara gangsterler başkanı olabilirsin.

Ertem Şener: Geçen sene Fair Play ödülü almıştı.

Ahmet Çakar. Fair Play’ini yiyeyim. Fair Play’inize gider, alayınıza gider.

Mehmet Büyükekşi! Vırvırla olmaz!

Hakaret etmiyorum hukuku bilirim, Allah belanızı versin.

Yerde düşmüş adamın suratına vurmak ha! Faruk Koca sen de adamım diye çıkıp Ankara sokaklarında dolaşacaksın. Ankaragücü kulüp başkanıymış. Sen Ankara’da restoranların falan önünde olur ya çakallar, onların başına geç orada iş yap.”

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