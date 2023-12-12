Süper Lig’in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler’e yumrukla saldıran başkan Faruk Koca tutuklandı.

Saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın da arasında olduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hakeme saldırıda bulunan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan K.Ç. ve Ş.Y.Ş. de Ankara Batı Adliyesine getirildi. Bu arada, soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Halil Umut Meler’e maç sonunda yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve diğer iki kişi tutuklandı.

Tutuklanan Koca Sincan Cezaevi’ne götürüldü.

Adalet Bakanı Açıkladı: Faruk Koca Tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve şüpheliler Ş. Y. Ş. ile K. Ç.’nin kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak suçundan tutuklandıklarını açıkladı.

Bakan Tunç’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

“11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanununca kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında,

Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevkedildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak suçundan tutuklanmıştır.

Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir.”

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