Ataşehir Belediyesine Operasyon: 28 Gözaltı

Düzenlenen operasyon kapsamında şüpheli sıfatıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında operasyon düzenlendiği öğrenildi.

Gelen bilgilere göre soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlarda aralarında Ataşehir Belediyesi’nde görevli iki belediye başkan yardımcısı ile olay tarihinde Ataşehir’de mimarlık görevi yürüttüğü belirtilen ancak şu an Kadıköy Belediyesi’nde başkan yardımcılığı yapan kişiyle birlikte toplam 28 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu soruşturmalarda ihalelere fesat karıştırılarak milyonlarca lira haksız kazanç elde edildiği öne sürülürken ‘şüpheli’ sıfatıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin de ifadesine başvurulacağı kaydedildi.

Ataşehir Belediyesi’nin açık hava reklam panolarının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işiyle ilgili yapılan iki ihalede de usulsüzlük ve kamu zararı olduğu yönünde iddialarda bulunulması üzerine yapılan araştırmada, hem şüpheli firma yetkilisi hem de belediye görevlileri açısından ihaleye fesat karıştırma suçunun oluştuğunun tespit edildiği ileri sürüldü.

Operasyonda Ataşehir Belediye Başkan yardımcıları Sadık K. ve Orhan Ç., ile o dönem Ataşehir Belediyesi’nden mimar olan şu an ise Kadıköy Belediye Başkan yardımcılığı yapan Gül C. gözaltına alındı. Soruşturmada Battal İlgezdi’nin de ifadesi alınacak.

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