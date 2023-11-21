Murat Ağırel Yazdı: Murat Özkaya, Eyüpspor, Central Oto

Tuzlaspor’u araştırırken Eyüpspor Başkanı ve Galatasaray kongre üyesi Murat Özkaya ile karşılaştığını yazan Murat Ağırel Central Oto, Ziraat Bankası ve futbol dünyasında yaşananları anlattı.

Cumhuriyet gazetesindeki yazısında bir süredir Tuzlaspor’un transferlerini incelediğini belirten Ağırel, Tuzlaspor’un şampiyon kadrosunun neredeyse tamamının Eyüpspor’a transfer edildiğini, Eyüp’ü incelerken de ‘tanıdık bir isim’ olarak nitelediği Murat Özkaya’yı gördüğünü yazdı ve şöyle devam etti:

“Galatasaray Kongre Üyesi ve Eyüpspor Başkanı. Anlatayım… Murat Özkaya, uzun yıllar boyunca da otomotiv sektöründe faaliyet göstermiş bir iş insanı. Günlük oto kiralama yapan Central Oto 2001 yılında Efrayim Kebudi ailesinin kurduğu Escar’a bağlıydı. 2018 Nisan’da MTL Oto’ya (Metal oto) satıldı. Metal Oto’nun sahibi Murat Özkaya. 2019 yılında ise Central Oto’nun yüzde 99’unu Ziraat Bankası satın aldı. Central Oto’nun yüzde 1’i Murat Özkaya’nın kalmıştı.

Bu satın alımdan sonra Ziraat Bankası’nın yani devletin olan Central Oto’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yüzde 1 hisse sahibi olan Murat Özkaya getirilmişti.”

Daha sonra Murat Özkaya’nın başında olduğu Central Oto ile Ziraat Bankası arasında yaşanan ve Sayıştay raporlarına da yansıyan usulsüzlükleri anlatan Murat Ağırel, Özkaya ile yaptığı röportajı paylaştı.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile buluşup sorularını sorduğunu ifade eden Ağırel, “Çok ilginç cevaplar aldım.” dedi.

Ağırel’in sorduğu sorular ve Murat Özkaya’nın yanıtları şöyle;

Murat Özkaya ile buluşup, Sayıştay raporlarında anlatılanları, bu kadar el değiştiren şirket, hisse ile Ziraat Bankası ve Tuzlaspor konularını sordum.

M.A: Ziraat Bankası İştirakine yüzde 1 hisseniz varken nasıl Genel müdür oldunuz? Bu işlemlerden kazandığınız para ile kulüplerin finansını sağladınız mı?

M.Ö: Evet Central Oto yönetimindeyken Eyüpspor Başkanıydım. Eyüpspor pandemi döneminde küme düşüyordu. Ancak öncelikle şu Oto Center olayını anlatmak gerekiyor.

Otomotiv kiralama sektörüne baktığınızda tüm dünyadaki örnekleri gibi bankaların bir kiralama şirketi sahibi olduğunu görürsünüz. Bizim Devlet bankalarının ise böyle bir organizasyonu yoktu. Ziraat Bankası Genel Müdürüne bu sektöre girilmesi gerekiyor. Bir şirket kurun veya kuralım diye teklifi ben yaptım. Devletin çok para kazanacağını anlattım. Bir şirket kurup büyümek gerektiğini bildirdim. Ardından benim Metal Oto adlı firmam var ve Oto Center adlı firmayı aldım.

M.A: Kaça aldınız firmayı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü ile tanışıklığınız nereden geliyor?

M.Ö: Oto Center adlı firmayı 5 milyon Dolara aldım. Ziraat Bankası genel Müdürü ile banka müşterisi olduğum esnada tanıştım.

M.A: Sonra Oto Center’ı Ziraat Bankasına sattınız. Kaça sattınız?

M.Ö: Evet Ziraat Bankası’nın firmasına sattım. Para almadım bedava verdim. Sadece firmayı işletip büyütüp sonrasında satacaktık ve satıldığında yüzde 33 alacaktım. Anlaşma buydu. Yönetimde iki Ziraat Bankası yetkilisi ve bir de ben vardım.

M.A: Şirketi Ziraat aldı sonra neler oldu?

M.Ö: Firmayı alınca Ziraat 250 milyon TL yatırdı. Başka bankalardan da araç alımı için 550 milyon TL kredi çıkarıldı. Piyasası çok sıkıntılıydı. Araç yok piyasada. Araç alacağız ancak tedarik edemiyoruz. Oto Center’a benim diğer şirketim olan Metal Oto’dan 10 Bin adet araç sattım.

M.A: Yani kendi şirketinizden Genel Müdürü olduğunuz şirkete araç sattınız doğru mu?

M.Ö: Evet.

M.A: Peki, bu satış ne kadarlık bir satıştı. Ne kadar kar yaptınız?

M.Ö: Bakın Murat Bey. Bu işlemleri yaparken Metal Oto’nun 3 yıl vadeli 950 Milyon TL kredi borcu vardı. Dolar ise 4 TL idi o dönem. Ben araçları kasko bedelinin biraz altında bankaya sattım. Yani piyasadaki yüksek rakamları uygulamadım. Şayet araçlarımı satmasaydım 140 milyon dolar param olacaktı ve döviz kuruda malumunuz. Sonucunda 500 Milyon dolara kadar çıkacak bir gelirden oldum. Devlet para kazansın diye sattım.

M.A: Ancak Sayıştay raporuna göre Devlet bu işlemlerden para kazanmadı aksine zarara uğradı.

M.Ö: Rapora göre evet. Bu işlemler Sayıştay denetçisi tarafından raporlaştırılınca ve kamuoyuna arz edilince Banka araçları satma kararı aldı. İtiraz ettim. Çünkü sektörü biliyorum. Satmayın araç değerleri çok artacak asıl bu zaman kamu zararı olacak dedim. Ne yazık ki dinletemedim ve araçlar satılığa çıktı.

M.A: Araçları siz aldınız değil mi?

M.Ö: Evet. Ben ve sektördeki arkadaşlarımla ile birlikte araçları aldık.

M.A: Değeri neydi araçların?

O günkü kasko değerinde aldık. Banka bu satıştan 55 milyon TL kar elde etti.

M.A: Sonra siz aldığınız bu araçları tekrar bankaya sattınız değil mi?

Evet. Almış olduğumuz araçları yine Oto center adlı firmaya kasko değeri üzerinden sattık.

M.A: Banka araçları sattı sonra neden tekrar araç almak istiyor. Peki, neden devamlı kendi şirketlerinizden satıyorsunuz.

M.Ö: Murat Bey pandemi dönemiydi ve sektörde yaprak kımıldamıyordu. Araçları aldık ve 3 ay yattı araçlar. Banka tekrardan talep etti. Piyasada araç sıkıntısı var bulunmuyor. Biz elimizdekileri kar yapmadan geri sattık.

M.A: Sonra?

M.Ö: Sonrasında Genel Müdür istifamı istedi ben de istifa edip ayrıldım şirketten.

M.A: Peki, Sayıştay raporunda belirtilen 950 Milyon TL zarar nasıl oluştu?

M.Ö: Murat Bey bir aracınız var 100 TL’ye aldınız. Zaman içerisinde aracınız değer kazandı. Bu değer artışı kaskoya yansıyor. Dolayısı ile satarken kasko bedeli üzerinden satıyorsunuz. 100 TL’ye aldığınız aracı kasko bedeli 300 TL olduğunda sattığınızda ortaya bir kazanç var gibi gözüküyor. İşte biz araçları bankaya sattığımızda arada oluşan bu farkı Sayıştay bankanın uğradığı zarar olarak görüyor. Size soruyorum siz 100 TL’ye aldığını aracınızı satarken aldığınız fiyata mı satarsınız yoksa o günkü değerinde mi satarsınız? O günkü değerinde değil mi? Sayıştay denetçisi “kamuya satılırken bunu gözetmen gerekiyordu” dedi. Ortaya da bu sonuç çıktı.

Ancak şimdi geldiğimiz noktada kurduğumuz şirket kar etti ve satmak istediler 3 milyar TL fiyat verildi. Yani devlete para kazandırdım.

M.A: Ziraat Bankası Genel Müdürünün oğluna da araç sattınız mı? Zira o şirketin kuruluşu da oto center ile paralel tarihlerde kurulmuş. Ne kadar işlem yapıldı ne kadar kar yaptı?

M.Ö: Evet satıldı. Yine kasko değerleri üzerinden işlemler yapıldı. Karını bilmiyorum.

M.A: Peki, Eyüpspor-Tuzla, Eyüpspor-Pendikspor bağlantısı nedir?

M.Ö: Murat Bey, Tuzlaspor ile bir bağımız yok. Tuzla şampiyon olduğunda uzun süre birlikte oynayan başarılı bir takım vardı. Bizim de hedefimiz büyüktü Tuzlaspor’daki 8 futbolcuyu transfer ettik. Neticede de başardık.

M.A: Kaça aldınız? Nasıl aldınız? Neden aldınız? Kulüp için 18-20 Milyon EURO harcadığınız belirtiliyor.

M.Ö: Transfer görüşmelerini Fatih Kulaksız gerçekleştirdi. Rakamları tam hatırlamıyorum. Yeni takım kurmaktansa şampiyon olmuş iyi anlaşan birbirine alışık futbolcuları almak daha mantıklıdır. Ben AJax kulübünün alt yapısını da almaya çalıştım olmadı. Kulüp için yıl içerisinde daha fazlasını harcamışımdır.Kulüp için tesis yaptım.Alt yapısını hazırladım.Yatırımlar yaptım.

M.A: Pendikspor ile bağınız var mı?

M.Ö: Pendikspor ile resmi bağım yok. Pendik Belediye Başkanı aradı bizi bu yükten kurtar dedi. Konuştuk ne yapabiliriz diye. Sadece başkan değil 10 Belediye Başkanı da beni aradı ve kulüpleri devralmamı istedi.

Pendikspor’u inceledik. Tamam dedik. Bir arkadaşımız geçti takımın başına. Benim yeğenim diye sevdiğim tanıdığım biri. Resmi bir bağımız ve akrabalığımız yok. Bizim takımdan futbolcu transfer ettik oraya. O dönemde Pendik bizim alt ligimizde. Başardık. Pendik bizim olduğumuz lige çıktı. O zaman ben de ilgilenmeyi bıraktım açıkçası. Zaten bizi de geçip Süper lige çıktılar.

M.A: Peki başka bir takım ile bağınız var mı?

M.Ö: Evet ben Galatasaray Kongre üyesiyim. Göksel Gümüşdağ, İlhan Cavcav, Faruk Koca gibi ben de bir kulüp başkanıyım ve aynı zamanda Galatasaray Kulübünün kongre üyesiyim.

M.A: Futbolculara araç verdiğiniz doğru mu?

M.Ö: Evet doğru. Ben otomotiv sektöründeyim. Araç vermem doğal değil mi. Marka ile anlaşma yapıyorum indirimli araç alıyorum ve futbolcu bizde oynadığı süre içerisinde kendisine veriyorum. Bizden giderken geri alıyorum. Aracı satın almak isterlerse farkını alıp satıyorum.

M.A: Başka takım futbolcularına da araç verdiniz mi?

M.Ö: Evet verdim.

M.A: Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray takımı futbolcularına da araç verdiniz mi?

M.Ö: Fenerbahçe ve Beşiktaş benden istemedi isteseler onlara da veririm. Para var o işte neden vermeyeyim.

Murat Özkaya hiçbir şeyi yalanlamadığı gibi açık yüreklilikle soruları cevaplandırdı. Kamuoyunun merak ettiği grift ilişkilere de en azından bir açıklık getirmiş oldu.

Ziraat Bankası ilişkisi, Tuzlaspor’dan transfer edilen oyuncular, alınan krediler vs. artık Özkaya’nın cevaplarına göre kamuoyunun takdirine sunuyorum.

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