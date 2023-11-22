Türkiye

Murat Ağırel: Polatlar Yüzünden Tehdit Ediyorlar

Gazeteci Murat Ağırel, Engin - Dilan Polat çifti yüzünden çok sayıda tehdit aldığını açıkladı. / Murat Ağırel: Polatlar Yüzünden Tehdit Ediyorlar

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Murat Ağırel Polatlar yüzünden tehdit edildiğini duyurdu
Murat Ağırel Polatlar yüzünden tehdit edildiğini duyurdu

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel Polatlar yüzünden tehdit edildiğini duyurdu. Ağırel, “Hiç uzatmayalım, hodri meydan. Elinizden geleni ardınıza koymayın” dedi.

Yaptığı araştırmacı gazetecilik sayesinde Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para akladığının ortaya çıkmasında büyük bir rol oynayan Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel Polatlar yüzünden tehdit edildiğini açıkladı.

X hesabından paylaşımda bulunan Murat Ağırel, kara paranın sahibini sorguladığını ve bu yüzden harekete geçildiğini vurgulayarak “Akılları sıra beni tehdit ve baskı ile yönlendirmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Murat Ağırel, yaptığı paylaşımda “Ateşe yürüyorum, ateşe dokunuyorum ve hep hedef oluyorum” diye yazan Ağırel şöyle devam etti;

“Uyuşturucu Baronlarını ve maşalarını yazıyorum tehdit ediyorlar,hırsızları yazıyorum davalarla yıldırmaya çalışıyorlar,sahte ilaç çetelerini ve iş takipçilerini yazıyorum kadını koruma kanunundan uzaklaştırma kararı aldırıyorlar. Bu seferki sebep Dilan Polat dosyası. Kirli paranın sahibini sorguladıkça malum odaklar harekete geçti. Akılları sıra beni tehdit ve baskı ile yönlendirmeye çalışıyorlar”

Murat Ağırel Polatlar ile ilgili paylaşımını şöyle noktaladı;

“Sosyal medyadaki tetikçileri ile kara paranın kaynaklarından biri olan Sanal Bahis işi yokmuş ve ismi geçen kişiler suçsuzmuş algısı yaratmaya çalışıyorlar. Tezgah kuruyorlar, tehdit ediyorlar. Hiç uzatmayalım, hodri meydan. Elinizden geleni ardınıza koymayın.

Asla vazgeçmeyeceğim. Memleketim için verecek bir canım, milletim için vereceğim son nefesim var. Sizin önünüzde eğilmem.”

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