Müslüm Gülhan’dan yeni kitap: Futbol Panteonlarındaki Tanrılar

BirGün gazetesi ve NationalTurk’teki yazılarıyla futbola farklı bir boyuttan bakan Müslüm Gülhan tarafından kaleme alınan Futbol Panteonlarındaki Tanrılar kitabına 24 Nisan Çarşamba günü itibari ile satış sitelerinden ve kitapçılardan ulaşabilirsiniz.

Kitabın arka yüzünde Dr. Erdal Atabek tarafından kaleme alınan yazı şöyle;

Bütün bilinçdışımız ortada; Öfkemiz, sevincimiz, kederimiz, acımız, umudumuz, umutsuzluğumuz her şeyimiz ortada ve hep birlikte yapıyoruz bunu.

Kolektif bir psikoterapi seansı.

Kolektif; on binlerce, yirmi binlerce, elli binlerce kişinin bir arada olduğu büyük bir şey. Ben bunu bir ayin olarak değerlendiriyorum.

Bir maç değildir; ayindir.

Bu eski çağların din ayinleri gibi.

Dionysos ayinleri gibi ayin, kendimizden geçtiğimiz, serotoninin tavana vurduğu, dopaminin fırladığı, adrenalinin yükseldiği, bütün hormonlarımızın ortada olduğu ve her şeyin özgür olduğu bir ayin. Saldırganlık; seks, tecavüz, cinayet, her şeyin serbest olduğu bir ayin.

Bir Dionysos ayini, hep birlikte yaşadığımız büyük bir sevinç, hep birlikte yaşadığımız büyük bir acı. Bu ayinler bana futbolun modern bir din olduğunu düşündürüyor.

Modern bir din.

İlkel toplumların dinleri gibi çoktanrılı bir din.

Tanrılarımız futbolcularımız.

Ama değişiyor, sezonluk.

Her yıl değişen tanrılarımız var; tapıyoruz, atıyoruz sonra yenileri geliyor.

Ve bir dinin kurallarını uyguluyoruz, tartışıyoruz, sorgulamıyoruz.

Dinler de öyledir; tartışılmaz, sorgulanmaz, hiç kimseye hesap verilmez. Futbol öyle bir rol oynuyor; yeni bir inan sistemi.”

Dr. Erdal Atabek”