MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i “yerel halk” ifadesi nedeniyle hedef alarak Şimşek için “Müfsit” ifadesini kullandı. Peki Müfsit ne demek?

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili yayımladığı mesajında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef aldı.

Bahçeli, Mehmet Şimşek için isim vermeden “Türk milletini ‘yerel halk’ ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit (arabozucu) zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli devamında “Küresel Emperyalizmin tasallut ve telkini altında iç huzur ortamını zedelemek suretiyle faal halde bulunan terör sevicilere boyun eğmek, serpilen hıyaneti özgürlük ve demokrasi çerçevesinde normalleştirip yumuşatmak, bilinmelidir ki, milli felakete çanak tutmak, devlete ve millete kast etmektir.” dedi.

Bakanlıktan yerel halk açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Mehmet Şimşek’in ABD’deki açıklamalarında “yerel halk” ifadesine gelen tepkiler üzerine, “Konuşmanın ilgili bölümünde Sayın Bakanımız dezenflasyonu desteklemek için programın güçlendirileceği, yapısal reformlara hız verileceği, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Konunun uzmanları da terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin ‘yerel yatırımcıları’ ifade ettiğini defalarca belirtmiştir. Dolayısıyla, ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez. Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz.” açıklaması yapıldı.

Müfsid – Müfsit ne demek?

Devlet Bahçeli’nin açıklamaları sonrası birçok internet kullanıcısı müfsit kelimesinin anlamı, kökeni ve kullanım alanları hakkında araştırma yapıyor.

Konu hakkında bilgi edinmek müfsit nedir ve ne anlama gelir sorularının yanıtına buradan ulaşabilirsiniz. Peki müfsit kelimesinin kökeni ne, müfsit kelimesinin kaç anlamı var? İşte “TDK’ya göre müfsit nedir?” sorusunun yanıtı;

Müfsit kelimesi dilimizde kullanımda olup anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alıyor.

Kelimelerin anlamı ve kökeni hakkında araştırma yapmayı sevenler bu kelimeye ilişkin araştırma yapıyor. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre çeşitli anlamları olan müfsit kelimesi, Türkçe’de tek başına ya da farklı cümleler ile beraber kullanılabilir.

Bu noktada, müfsit kelimesi ne demek ve TDK’ya göre anlamı nedir sorularının yanıtlarını arayanlar doğru yerdeler! Peki, müfsit kelimesinin kökeni ne müfsit kelimesinin kaç anlamı var, TDK’ye göre anlamı nedir? İşte, merak edilenler!

Müfsit ne deme? TDK tanımı;

Müfsit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Müfsit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK’ye göre müfsit kelimesi anlamı şu şekildedir: Arabozan

Arapça fsd kökünden gelen müfsid “fesat sokan” sözcüğünden alıntıdır. Lügâtte bozucu veya fesad eden gibi mânâlara gelir.

Müfsid kelimesi, İslam kelâmında imanı (inanç), İslam fıkıhında ise başlanmış bir ibâdeti bozarak geçersiz kılan durumlar için kullanılan bir terimdir.

Yani müfsid İslam’da meşru olan bir akideyi veya başlanmış olan bir ibadeti bozan şeylerdir.

Örneğin; İmanı ve namazı, nikâhı ve haccı, zekatı, alış ve satışı bozmak gibi. Mesela, Allah’a ve kitaba sövmek küfür olup, imanı bozar. Namazda gülmek, abdesti ve namazı bozar.

Oruçlu iken bilerek yemek, içmek orucu bozar. Müfsid, kasıtlı olarak yapıldığında ibâdeti bozduğundan ibâdetin tekrarlanmasını gerektirir. Müfsidin özürsüz, bilerek yapılması günâhtır.

Hatâ ile yanlışlıkla meydana gelmesinde ise günâh ve azap olmadığı gibi ibadet de bozulmaz. Örneğin oruçluyken bilmeden, unutarak yiyip içmek; namaz içinde kendini alamayıp gülmek gibi.

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