Kore Tabipler Birliği, teklifi reddetti

Kore Tabipler Birliği, (KMA), hükümetin Güney Kore’deki tıp fakültesi kontenjanlarının belirlenmesinde üniversitelere “özerklik” sağlanması teklifini kabul etmediklerini açıkladı.

Kore Tabipler Birliği’nden özerklik açıklaması

Yonhap’ın haberine göre KMA, hükümetin tıp fakültesi kontenjanlarının belirlenmesinde üniversitelere “özerklik” verilmesi önerisinin istişare edildiği acil durum toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Hükümetin açıklamasının mevcut durumu ele almak için kasıtlı bir girişim olduğunun farkındayız ancak bu, bir çözüm değildir.” ifadesi kullanıldı.

KMA Sözcüsü Kim Sung-geun ise konuya dair basın mensuplarına verdiği demeçte “Bu, bir çözüm olmadığından Kore Tabipler Birliği, bunu kabul edemeyeceğini açıkça belirtmektedir.” açıklamasında bulundu.

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, dün yaptığı açıklamada, üniversitelerin gelecek akademik yıl için tıp fakültesi kontenjanlarını yüzde 50 ila 100 artırma özgürlüğüne sahip olacağını duyurmuştu.

Güney Kore’de neler yaşanmıştı?

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat’ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının “tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı” gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu.

Stajyer ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart’ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.

İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirimi yollanmıştı.

Tıp profesörleri, 16 Mart’ta kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için 25 Mart’tan itibaren çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını bildirmişti.

Hükümet, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlara destek amacıyla istifalarını sunmaya hazırlanan çok sayıda tıp fakültesi profesörünü “Kore halkına şantaj yapmakla” suçlamıştı.

Protestolar sürerken 2 bin ek kontenjan, ülkedeki üniversitelere paylaştırılmış ve başkent Seul’deki tıp fakültelerine ise ek kontenjan tahsis edilmemişti.

Stajyer doktorlara destek veren tıp profesörleri de 25 Mart’ta istifalarını sunmaya başlamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 1 Nisan’daki ulusa sesleniş konuşmasında artırılan tıp fakültesi kontenjanlarına yönelik protestolara karşı geri adım atmayacaklarını söylemişti.

Güney Kore’de grevden etkilenen hastanelere askeri doktorlar gönderilmesine karar verildi.

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