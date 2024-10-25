Okan Buruk acil ameliyata alındı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un apandisiti patladı. Tecrübeli teknik adam acil ameliyata alınıyor.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, ani bir sağlık sorunu nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Apandisitinin patladığı öğrenilen Okan Buruk acil olarak ameliyata alınıyor. Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını sürdürürken gelen bu haber camiada endişe yarattı.

Galatasaray’dan yapılan açıklamada “Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik Direktörümüz Okan Buruk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.” denildi.