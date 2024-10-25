Egemen Bağış gitti Metin Feyzioğlu geldi!

2019’da Çekya Büyükelçisi olarak görevlendirilen Egemen Bağış, beş yıl sonra koltuğu Metin Feyzioğlu’na bıraktı ve merkeze çekildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu yılın temmuz ayında yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etmişti. Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verilmişti.

Mevcut Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ise merkeze çekilmişti. Söz konusu atama kararları resmileşti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye’nin Çekya Büyükelçisi de Metin Feyzioğlu oldu.

Dışişleri geleneklerinden gelmeyen, siyasi atamaların en somut örneği olan Egemen Bağış Eylül 2019’da Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmişti.

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Egemen Bağış, 17-25 Aralık sürecinde ortaya çıkan ve kendisine ait olduğu iddia edilen “Bakara, makara” sözleri ile biliniyor.