Ertuğrul Doğan’a 485 milyon TL gizemli para!

Ertuğrul Doğan’ın adı Papara soruşturmasında

Papara’ya yönelik yasadışı bahis ve kara para suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın arasında olduğu 5 yöneticinin 28’er yıla kadar hapsi istendi. İki yıl içerisinde Papara üzerinden 12 Milyar TL civarında yasadışı bahis parası çıkışı gerçekleştirildiği anlatan iddianamede Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’a “mahiyeti anlaşılmayan” 485 milyon TL gönderildiği kaydedildi.

Karslı’nın para transferi arasında; ortağı olduğunu beyan ettiği Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’a 485 milyon TL, Asuman Şener isimli kişiye 27 milyon TL göndermesi dikkat çekti.

İki yılda yasa dışı bahisten 12 milyar TL

İddianamede gizli tanık ifadelerine yer verildi. Gizli Tanık Ihlamur ifadesinde, Türkiye’de bahis sitelerinin alt yapı hizmetlerinin nasıl çalıştığını anlattı. Bahis sitesi kurulduktan sonra Türkiye’de yasa dışı hizmet veren ödeme sistemleriyle anlaşılması gerektiğini belirten gizli tanık Ihlamur, “Bu ödeme sistemleri oyunculardan paraları alıp size iletirler ve bu elektronik hizmetleri karşılığında yüzde 4-15 arası komisyon alırlar. Bu elektronik ödeme sistemlerinin başında Papara gelmektedir. Bu sistemlerin bir kısmı Merkez Bankası ve BDDK lisanslıdır ancak, yasa dışı bahis sistemine para taşımaktadır. Ödeme sistemlerinizi hallettikten sonra yapmanız gereken kendinize Türkiye Cumhuriyeti ile arası iyi olmayan, kolay vize alınacak bir ülke seçip oraya ofis kurmaktır” dedi. Raporda, 2021-2023 yılları arasında yasa dışı bahis sitelerinde yaklaşık 26 bin 12 Papara hesabının kullanıldığı, bu hesaplarda ilgili tarihler arasında yaklaşık 12 Milyar TL civarında işlem hacminin olduğu anlatıldı. Söz konusu hesapların yaklaşık 102 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı, bu paraların papara hesaplarından 274 farklı banka hesabına oradan da tespit edilebilen 5 farklı kripto cüzdan adresine gönderildiği belirtildi.