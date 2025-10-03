Trabzonspor fırtına gibi esti

Trabzonspor’da Okay’dan jeneriklik gol

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor, Kayserispor’u farklı yenerek 8. haftada 5. galibiyetini aldı. Bordo-mavililerde Okay Yokuşlu’nun uzaktan sert şutu kaleci Bilal’in müdahalesine rağmen köşeden ağlarla buluştu. 53. dakikada Felipe Augusto, Oulai’nin korner atışında kafayla ön direkte topu filelere gönderdi. 56’da Savic’in nefis ara pasında Zubkov sürdüğü topta kaleci Bilal’i avladı: 3-0. 90+5’te Sikan’ın kaleci Bilal tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Onuachu gole çevirdi: 4-0. Süper Lig’de bu akşam oynanan bir diğer karşılaşmada ise Çaykur Rizespor, Antalyaspor deplasmanında 4-2 kazandı. Rize’nin gollerini 4 ve 48. dakikalarda Rak Sakyi, 9’da Vaclav Jurecka, 86’da Zeqiri attı. 59’da Van de Streek’in atılmasıyla 10 kişi kalan Antalyaspor’un golleri 13’te Soner Dikmen ve Cvancara’dan geldi.

4-0

TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Ali Şansalan, Suat Güz, Gökhan Barcın, Alper Çetin (VAR)

GOLLER: Okay Yokuşlu (Dk. 12), Felipe Augusto (Dk. 53), Zubkov (Dk. 56), Onuachu (Dk. 90+5 pen.)

SARI KARTLAR: Dorukhan, Carole

TRABZONSPOR: Onana – Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 86 Sikan) – Okay (Dk. 74 Muçi), Jabol – Zubkov (Dk. 60 Arif Boşluk), Oulai (Dk. 85 Ozan Tufan), Felipe Augusto (Dk. 74 Olaigbe) – Onuachu

KAYSERİSPOR: Bilal – Ramazan (Dk. 78 Talha), Denswil, Carole, Abdulsamet (Dk. 58 Tuci) – Dorukhan (Dk. 57 Nurettin) – Opoku (Dk. 69 Mane), Benes, Furkan, Cardoso – Onugkha (Dk. 78 Burak Kapacak)