Ferhat Gündoğdu’ya suç duyurusu

Ferhat Gündoğdu ile ilgili şikayetler artıyor

Türk futbolunda skandallar bitmiyor. Adı açıklanmayan bir Süper Lig hakemi, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. İlgili hakem MHK Başkanı Gündoğdu ile ilgili suç duyurusunda “Görevi kötüye kullanma, terfi sınav ekranlarında oynama, değiştirme ve müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmek, manipülasyon yapılması ve ilgili suçlardan dolayı ihbar ve şikayetimizdir” ifadelerini kullandı.

Berke Özer’de ilginç gelişmeler

Türkiye Futbol Federasyonu’nda yaşanan skandallar hakemlerle sınırlı değil. TFF, kamptan izin alarak ayrıldığını söyleyen Lille kalecisi Berke Özer’i “Bulgaristan maçı kadrosunda yer almamasının ardından izinsiz şekilde A Milli Takım kampını terk eden kaleci Berke Özer, Futbol Disiplin Talimatı’nda yer alan “Milli müsabakaya katılmamak” maddesi kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilecek”. Fransa Ligi’nde başarılı bir performans ortaya koyan 25 yaşındaki file bekçisinin 1 yıla kadar men cezası alması gündemde.