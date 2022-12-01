Pele Hastaneye Kaldırıldı! Sağlık Durumu Ciddi mi?

Brezilyalı eski futbolcu Pele hastaneye kaldırıldı. Pele’nin kalbinde ve zihninde yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildiriliyor.

Kolon bölgesindeki tümör kanseri tedavisi nedeniyle hastanede müşahede altında tutulan Pele son yıllarda sıkça sağlık sorunu yaşıyordu. 82 yaşındaki Pele’nin, geçen yıl alınan kolon bölgesindeki tümörün ardından tedavisi, Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesi’nde devam ediyor.

Brezilya basını efsane futbolcunun kalp sorunları ve vücudundaki şişlikler nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, durumun ciddi olduğunu yazdı. Pele’nin kızı Kely Nascimento ise bu iddiaları yalanladı. Instagram hesabından Pele’nin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Nascimento, “Bugün medyada, babamın sağlığına ilişkin birçok haber paylaşıldı. Babam, devam eden tedavisinde ilaç dozunun ayarlanması için hastaneye kaldırıldı. Bazı kardeşlerim, ziyaret için Brezilya’ya gidiyor. Acil bir durumu veya yeni bir hastalığı yok. Yeni yıla doğru, ben de yanına gideceğim ve fotoğraflarını çekip paylaşacağım.” ifadelerini kullandı.

Pele, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle de son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası’nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

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