‘Kara Ruh’ lakaplı Kosta Rika kahvesi Türkiye’de

Sınırlı miktarda gelen Las Lajas çekirdeği, dengeli asiditesi, üst notalarda orman meyveleri ve vanilya tadıyla öne çıkıyor

3. nesil kahve sektörünün öncüsü Coffee Manifesto, Las Lajas kahve çekirdeğini yılbaşına özel olarak satışa sundu. İspanyolca ‘Kara Ruh’ anlamına gelen ‘Alma Negra’ yöntemiyle fermente edilen Kosta Rika menşeili kahve çekirdeği Las Lajas, Türkiye’ye yılbaşına kadar sınırlı miktarda geldi.

Orman meyvesi ve vanilya tadında

Kaliteli çekirdekleri kendi kavurma teknikleriyle hazırlayan Coffee Manifesto, dünyadan en özel çekirdekleri kahve meraklılarına sunmaya devam ediyor. Coffee Manifesto’nun Genel Müdürü Emel Eryaman Usta, fermentasyon yöntemiyle farklılaşan Las Lajas çekirdeğinin lezzet notalarıyla kahve severleri şaşırtacağını söylüyor. Las Lajas çekirdeği, İspanyolca ‘Kara Ruh’ anlamına gelen ‘Alma Negra’ yöntemiyle fermente edildikten sonra kavruluyor. Fermentasyon ve kurutma sürecinde kahve bir bütün olarak tüm katmanlarıyla işleme alınıyor. Las Lajas, dengeli asiditesi, üst notalarda orman meyveleri ve vanilya tadıyla öne çıkıyor. Kosta Rika Central Valley’den gelen ve satışa sunulan Las Lajas, kahve meraklılarını kendine hayran bırakacak.

Coffee Manifesto Hakkında:

Kahve sektöründe 10 yılı aşkın tecrübeye sahip girişimcilerin bir araya geldiği Tramplen Gıda tarafından 2013 yılında kurulan Coffee Manifesto, üçüncü nesil kahve dünyasının manifestosunu yeniden yazmak için yola çıktı. Sektöre kurumsal ve yenilikçi bir bakış açısı getiren Coffee Manifesto, üstün kaliteli, menşei belli taze çekirdekleri kendi kavurma teknikleriyle sektöre sunuyor. Kendi kahve dükkanlarında nitelikle kahvelerin yanında sağlıklı yiyecek ve tatlı seçeneklerini de tüketiciyle buluşturan Coffee Manifesto, ilave şurup ya da aroma kullanılmayan kahvelerle birlikte kahve lezzetiyle uyumlu glütensiz ve vegan seçeneklerle de öne çıkıyor.

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