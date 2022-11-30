UKOME Onayladı: İstanbul’a 2 bin 125 Yeni Taksi

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kasım ayı toplantısı Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında yapılan toplantıda İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün defalarca reddedilen 5 bin yeni taksi teklifinin revize edilmiş hali görüşüldü.

Yeni teklifte, 1803 minibüs ve isteğe bağlı olarak 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi, 500 adet de engelsiz taksi olmak üzere toplam 2 bin 625 yeni taksinin hizmete girmesi önerildi. Öneri oy birliğiyle kabul edildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eyüp Aksu kararın adaletsiz olduğunu iddia ederek hayır oyu kullandı.

Aksu, İBB’nin taksicileri mağdur ettiğini savunarak kendilerinin de “metrobüse” dönüşmek istediklerini söyledi. Ayrı bir madde olarak oylanan 500 engelsiz taksi teklifi ise çoğunluktaki bakanlık temsilcilerinin oyları ile mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

İstanbul’un Yeni Taksileri Nasıl Olacak?

Alınan karara göre taksiye dönüştürülecek minibüsler 8+1 geniş hacimli araçlar olacak. Ücret, normal taksiden yüzde 30 daha fazla olacak. Taksiye dönüşen minibüs ve dolmuşlar, plakalarını 3 yıl devredemeyecek.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu engelsiz taksi önerisine tepki göstererek “Bize gelen talep yok. Avrupa ülkelerini inceledik böyle bir uygulama yok. Amaç 5 bin taksinin önünü açmak. Tüzel kişilikler taksi çalıştıramaz, mevzuata aykırı” dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe de “Elimizdeki tek mevzuat 1980’li yıllarda çıkan kanun hükmünde kararname. Uymamız gereken yasal bir belge. Ancak o dönem çıktığında taksicilik küçük esnafın elinde, 2000’lerde başka noktaya geldi. UKOME’de daha önce minibüslerin taksiye dönüşüm kararı çıktı ama bu konu da mevzuatta yok. UKOME’ler bu konuda karar alabiliyor. Hem standart yok deyip hem dönüşecek minibüsler engelsiz olsun demek kendi içinde çelişiyor. Bütün taksilerin engelsiz olmasına pozitif bakıyoruz tabi ki. Konunun kamusal bir yanı var. Ne mevzuat yok, ne standart yok bahanesine sığınamayız. Biz plaka satmıyoruz ki, 10 yıl süreyle İBB iştiraki tarafından işletilsin diye meclise sunulan bir teklifimiz var. Yapılan yorumlar tatmin edici ve doğru değil. 5 bin taksinin önünü açmak istesek o teklifi getirirdik. Kamu taşımacılığı yapmak için bir sorunu çözmeye çalışıyoruz” dedi.

Toplantıda ayrıca paylaşımlı e-scooterların 25 km olan hız sınırının 20 km’ye düşürülmesi önerildi. Teklif oybirliği ile kabul edildi. Oylama sırasında söz alan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, bu sektörde bir firmanın korsan taşımacılık yaptığını söyleyerek İBB ile bu konuda ortak çalışma yaparak korsan taşımacılığa son verilmesi gerektiğini söyledi.

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