Şenol Güneş, yapay zeka kullanıyor!

Şenol Güneş’ten yapay zeka açıklaması,

Kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor ve A Milli Futbol Takımı’nı çalıştıran teknik direktör Şenol Güneş, yapay zekayla ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

73 yaşındaki teknik direktör şunları söyledi:

“Kitap ve belgesel hazırlıyorum”

Şenol Güneş ayrıca şunları söyledi:

“Teknik direktörlüğe devam eder miyim, bilmiyorum. Onunla ilgili kararım yok. Beklentim de yok. Yapay zekaya soruyorum. İtibarımı zedelemeyecek bir iş yapmalıyım. Ben şu anda dinlenmeden yanayım. Futbol hayatımla ilgili kitap ve belgesel hazırlıyorum. Teknik direktörlükle ilgili henüz net bir kararım yok.”

“Yapay zeka, derin bir kuyu gibi. Fazla girdiğinizde, yalnızlığa gidiyorsunuz. Ne verirsen, onu alıyorsun. Eksik verirsen, eksik bilgi alıyorsun. Gelecek hızlı geliyor, buna hazır olmak lazım. Fikirler havada yüzüyor, doğru fikirleri almak lazım. Sizi size anlatıp; sizi düşündürüyor… Yakında insanlık ikinci plana düşebilir.”

“Kağıt üzerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un iddiası var. Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti, biraz ön plana çıkıyor. Bu hem Galatasaray’a hem de Fenerbahçe’ye zarar veriyor. Zirvede 5-6 takım mücadele etse, futbolda daha adaletli bir yarışma olur. Takım sayısı azaldıkça, iki kulüp arasındaki rekabet, kavgaya dönüşüyor. Hak edenin kazanacağı bir yarış olması için kaybettiği zaman karşı tarafa saygı duymalısınız. Şu anda böyle olmuyor. Kazanmak için hakem ve federasyon suçlanıyor. Bu dört takım, Türkiye’nin lokomotifi. Diğer takımlar da bu kulüpleri örnek alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, diğer takımlara örnek olmalılar.”