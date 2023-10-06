Futbol

Son Dakika: Şenol Güneş İstifa Etti, Beşiktaş Seçime Gidiyor

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi sona erdi. Lugano hezimeti sonrası Şenol Güneş istifa etti. Beşiktaş yönetimi ise olağanüstü kongre kararı aldı.

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Şenol Güneş İstifa etti
Şenol Güneş İstifa etti

Alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş’ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş ile yollar resmen ayrıldı. / Şenol Güneş istifa etti..

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in istifasıyla ilgili resmi açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Şenol Güneş’e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

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1 Şenol Güneş istifa etti / İşte açıklama;
2 Beşiktaş Seçimli Kongreye Gidiyor

Şenol Güneş istifa etti / İşte açıklama;

Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Şenol Güneş’e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Beşiktaş Seçimli Kongreye Gidiyor

Şenol Güneş istifa ederken Beşiktaş yönetimi de en geç aralık ayının başında olmak üzere seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı düzenleme kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada “Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.” ifadeleri kullanıldı.

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