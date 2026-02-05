Epstein dosyasında Savarona detayı: Atatürk’ün yatı insan ticaretinde mi kullanıldı?

Dünyayı sarsan Jeffrey Epstein skandalının Türkiye bağlantısına ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi. Sözcü’nün haberine göre, Savarona yatının reşit olmayan kızların taşınmasında kullanıldığı iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten dönemin savcısı Yusuf Hakkı Doğan, dosyada yer alan çarpıcı ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

Savarona’nın amaç dışı kullanımı belgelerle tespit edildi

Dönemin savcısı Yusuf Hakkı Doğan, soruşturmanın ilk aşamasında uyuşturucu ve benzeri suçlara ilişkin bir ihbarla yola çıkıldığını, ancak teknik takip ve izlemeler sırasında insan ticareti ve fuhuş ağına ulaşıldığını belirtti. Doğan, bu süreçte Savarona yatının da söz konusu faaliyetlerde kullanıldığının tespit edildiğini söyledi.

15-16 yaşındaki kızlar Antalya’ya getiriliyordu

Doğan, Ukrayna ve Rusya’daki bazı eskort şirketleri aracılığıyla 15-16 yaşlarındaki kız çocuklarının Antalya’ya getirildiğini, havalimanından doğrudan ünlü bir otele götürüldüklerini aktardı. Yapılan kimlik kontrollerinde yaşların net biçimde ortaya çıktığını, buna rağmen otel kayıtlarında bu kişilere dair hiçbir bilginin yer almadığını ifade etti.

Otel kayıtları yok, Savarona devrede

Kimlik Bildirme Kanunu’na rağmen söz konusu kişilerin konaklama kayıtlarının tutulmadığını belirten Doğan, daha sonra Savarona yatının İzmir Çeşme’den geldiğinin ve bu kızların yatla tekrar taşındığının belirlendiğini söyledi. Bu tespitlerin ardından operasyon kararı alındığını dile getirdi.

Sahil Güvenliği’ne el koydurulamadı

Soruşturma sürecinde ciddi engellerle karşılaştıklarını anlatan Doğan, bazı bölgelerde müdahale edemediklerini, ancak Bodrum’da yapılan operasyonda yatın içinde suç unsurlarının açık şekilde ortaya çıktığını ifade etti. Operasyonda çok sayıda kişinin yakalandığını ve tutuklamalar yapıldığını söyledi.

Savarona için fesih ve müze önerisi

Yusuf Hakkı Doğan, soruşturmanın en kritik noktalarından birinin Savarona yatının durumu olduğunu vurgulayarak, Atatürk’ün sağlığında kullandığı bu yatın amaç dışı kullanımının belgelerle ortaya konduğunu belirtti. Doğan, sözleşmenin feshedilmesi, yatın müze haline getirilmesi ve kamuya açılması yönünde girişimlerde bulunduklarını, bu önerilerin dikkate alındığını söyledi.

