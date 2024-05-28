Son Dakika; Hansi Flick Barselona’da

Barcelona’nın geleceğin teknik direktörü Hansi Flick, Katalan devleriyle sözleşme imzalamak için Salı günü (Bugün) öğlen 12.00 sıralarında Barselona’ya indi. Alman hoca Xavi Hernandez’in yerini alacak.

Hansi Flick, Barselona’nın yeni teknik direktörü olmanın eşiğinde . Alman teknik adam bugün öğle saatlerinde Barselona’ya geldi ve Barcelona kulübüyle sözleşme imzalamayı bekliyor.

Barcelona havalimanından menajeri Pini Zahavi ile birlikte Hotel Majestic’e gelen Hansi Flick Xavi Hernandez’in yerini alacak ve 2026 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

Hansi Flick’in Pazartesi günü Barselona’ya gelmesi bekleniyordu . Ancak Xavi Hernandez ve ekibi ile sözleşmelerin fesihleri bir gün gecikmesi Filick’in bir gün geç gelmesine sebep oldu.

Hansi Flick’in yeni görevinin basına açıklanması Barca sportif direktörü Deco tarafından yapılması planlanıyor.

Hansi Flick’in Beşiktaş’a geleceği iddiaları gündem olmuştu

Hansi Flick’in Beşiktaş’ta başkanlık seçimleri sırasında adaylar içindeki Hasan Arat, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Hansi Flick’le görüştüğünü Hansi Flick’in Ocakta geleceğini duyurmuştu.

“Barcelona’da Xavi’nin yerine Hansi Flick gidecek”

Beşiktaş Divan Kurulu üyesi ve eski başkan adayı Hürser Tekinoktay, “Şimdi seçim bitti rahat rahat konuşabilirim” diyerek Hasan Arat ve yönetimine sert eleştirilerde bulunarak “Hansi Flick Barcelona’da Xavi’nin yerine gidecek” demişti.

Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe ile çalışan ancak başarının uzağında kalan Beşiktaş’ta başkan Hasan Arat’ın geçtiğimiz haftalarda yine Almanya’ya giderek yeni sezon için Hansi Flick ile görüştüğü iddia edilmişti.

59 yaşındaki Hansi Flick Bayern ile iki Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ni de kazanmıştı.