İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin’i devlet olarak tanıdı

Filistin resmen devlet olarak tanınıyor.

İrlanda Başbakanı Simon Harris, kabine toplantısının hemen ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin kararının “umudu canlı tutmakla ilgili” olduğunu söyledi.

Üç ülkenin de bir barış süreci sonunda bu tanıma kararını almak istediklerini söyleyen Harris, 7 Ekim sonrası başlayan savaşta “barış mucizesini canlı tutmak için bu adımı İspanya ve Norveç’le birlikte attıklarını” söyledi.

İrlanda Başbakanı Simon Harris, kabine toplantısının hemen ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin kararının “umudu canlı tutmakla ilgili” olduğunu söyledi.

Üç ülkenin de bir barış süreci sonunda bu tanıma kararını almak istediklerini söyleyen Harris, 7 Ekim sonrası başlayan savaşta “barış mucizesini canlı tutmak için bu adımı İspanya ve Norveç’le birlikte attıklarını” söyledi.

Harris, Dublin’in, Filistin‘i “egemen ve bağımsız bir devlet” olarak tanıdığını ve tam diplomatik ilişkiler kurmayı kabul ettiğini söyledi.