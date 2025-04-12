Son Dakika: Hasan Arat’a kürsüde saldırı

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün Hasan Arat’a yumruk attığı görüldü.

Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat’ın Divan Kurulu toplantısındaki konuşması sırasında kavga çıktı. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün Hasan Arat’a yumruk attığı görüldü. Yaşananların ardından toplantı tatil edildi.

Beşiktaş’ın eski başkanı Hasan Arat, siyah beyazlı kulübün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunduğu sırada kavga çıktı. ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Arat’ın sözleri sık sık salondaki genel kurul üyeleri tarafından müdahalelerle kesildi.

Hasan Arat önce Başkan Serdal Adalı’ya müdahale edin talebinde bulundu. Adalı’nı olaya karışmadığı görüldü.

Divan Kurul Başkanı, genel kurula ara vermek istedi ancak Arat ara verilmesi halinde konuşmasına devam etmeyeceğini söyledi.

Bu olay nedeniyle Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile Arat arasında tartışma çıktı. Yamantürk, Arat’a yumruk atarken, sonrasında kürsüye çok sayıda genel kurul üyesi çıktı ve ortalık karıştı.

İşte Hasan Arat’ın konuşması ve sonrasında yaşananlar…

Tevfik Yamantürk’ten Hasan Arat önce küfür sonra saldırı

Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasındaki tartışma çıktı. Tevfik Yamatürk ve Hasan Arat’ın birbirlerine terbiyesiz demesiyle başlayan, tartışma sırasında Tevfik Yamantürk’ün küfür etmesi üzerine Hasan Arat “Sen ne olacağını göreceksin” derken, Yamantürk, “Asıl sen göreceksin” diyerek BJK Divan Üyeleri önünde eski başkanın üzerine yürüdü.

Tevfik Yamantürk, Hasan Arat’a yumruk attı ve ortalık karıştı. Beşiktaş Divan Kurulu üyeleri önünde cereyan eden olaylardan dolayı Beşiktaş Divan Kurulu toplantıyı yöneten Fethi Hinginar tarafından tatil edildi.

Hasan Arat’ın yumruklarla kesildiği konuşması

“4.5 ay zamanda her türlü iftira, hakaret, ailemize çocuklarımıza her türlü şey buralardan söylendi ve sesini kimse çıkartmadı. Ben bugün korksam buraya gelmezdim. Beni 17. sıraya koydunuz konuşmacı olarak. Benim için hiç sorun değil.”

“Ben 3 Aralık 2023’te Beşiktaş genel kurul üyelerinin verdiği oylarla başkanlığa geldim. 5 Aralık’ta mazbataamız aldıktan 361 gün sonnra görevimden ayrıldım. Çoğu kişiye nasip olmayacak şekilde samimi vedalarla ayrıldım. Gitmem gerekiyordu dedim ve gittim. Özel nedenlerle ayrılmak istedim. Herkes benim hayata bir an önce ayrılmamı istedi ama çok şükür sonuçlarım iyi çıkıyor. Seçin arifesinde bir görüş beyan edip Beşiktaş’ı karıştırmak istemedim.”

“Beni ve çalışma arkadaşlarımı sosyal medyada linçleriyle susturabileceklerini sanıyorlar. Görev süremiz için yaptıklarımızı anlatmayacağım. Serdal bey zaten biraz önce bazılarını anlattı. Yapılan işler doğrudur, bu işlerde bir süreklilik vardır. Beşiktaş’ın mallarına çöktüler dedikten sonra düğmeye bastılar. Tehdit ediliyoruz dedim, kimse sesini çıkarmadı. Ben sustum ama bu sessizlik bir kabulleniş değildi. Konuşmak bana eziyet verirdi. Bazen kelimeler yetmez.”

“Beşiktaş’ın 100 milyon doları kayboldu diyorlar. Başkan açıkladı. Beşiktaş’ın bir numaralı kanseri faizdir. Beşiktaş’ın borcu 11 ayda iki katına çıktı dediler. Böyle bir şey yok. Ben sustukça başkaları dışarıya iftirayı saçtı. Ben önce Beşiktaş’ı ve sağlığımı korudum.”

Her türlü adalete gidelim. Hodri meydan diyorum. Serdal Adalı da gelsin, Tevfik Yamanatürk de gelsin. Stat ışıklandırmaları konusunda Fenerbahçe’nin maliyeti 720 bin Euro ve KDV. 212 bin Euro’luk bir fark var aramızda. Çatı da Fransız firmasına yaptırıldı. İki firma teklif verdi. Birisi 1 milyon 195 bin, diğeri 950 bin Euro. Bizim bunu tercih etme nedenimiz 25 yıllık garanti süresidir.

Hasan Arat’ın konuşması sırasın genel kurul üyeleriden tepkiler yükseldi. Divan Kurulunu Başkanı, genel kurula ara vermek istedi ancak Arat ara verilmesi halinde konuşmasına devam etmeyeceğini söyledi.

Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasındaki tartışma çıktı. Arat, tartışma sırasında “Sen ne olacağını göreceksin” derken, Yamantürk, “Asıl sen göreceksin” diyerek eski başkanın üzerine yürüdü. Yamantürk, Arat’a yumruk atarken ortalık karıştı. Arat’a kalabalıkta bir kişinin daha yumruk attığı görüldü.

Yaşanan olayın ardından Beşiktaş Divan Kurulu toplantısı apar-topar bitirildi.

Hasan Arat’tan ilk açıklama: “Tevfik Yamantürk derhal istifa etmeli”

Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat, Divan Kurulu’nda konuşma yaptığı sırada Tevfik Yamantürk‘ün yumruklu saldırısına uğradı. Arat, olay sonrası basın mensuplarına konuştu ve Yamantürk’ün derhal Divan Kurulu başkanlığından istifa etmesi gerektiğini söyledi.