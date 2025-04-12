Trump’ın Çin’e yönelik gümrük tarifeleri Avrupa’yı zora sokabilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşları kapsamında Çin mallarına uyguladığı %145’lik gümrük tarifesi, Pekin yönetimini ürünlerini başka pazarlara yönlendirmeye itiyor.

Trump’ın kararından sonra Avrupa’ya Çin Malları Akabilir

Uzmanlara göre Çin, daha önce ABD’ye ihraç ettiği malları Avrupa pazarına kaydırabilir. Bu durumda Avrupa, düşük fiyatlı Çin ürünleriyle dolabilir.

Fiyat Kırarak Avrupa’ya Giriş

Çin’in, ABD’ye satamadığı malları Avrupa’ya daha ucuz fiyata satarak ihraç etmesi, Avrupa’daki birçok sektörü ciddi şekilde etkileyebilir. Özellikle çelik, alüminyum ve güneş paneli üretimi yapan firmaların bu durumdan en fazla zarar görebileceği belirtiliyor.

Sanayi coğrafyası üzerine çalışan uzman Anais Voy-Gillis, “Çin’in ucuz ürünleri, halihazırda rekabetle baş etmeye çalışan Avrupa sanayisini daha da zayıflatabilir” uyarısında bulundu.

Macron’dan Uyarı: “Üçüncü Ülke Akışlarına Dikkat”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Çin mallarının Avrupa’ya yönelmesi riskine dikkat çekti. Macron, “Trump’ın Çin’e koyduğu tarifeler sonrası bazı ürünlerin yön değiştirme riski doğdu. Bu da Avrupa ekonomilerini dengesizleştirebilir,” dedi.

Macron, Avrupa Birliği’ni “üçüncü ülkelerden gelebilecek ürün akışlarına karşı kendini korumaya” çağırdı.

Koruma Önlemleri ve AB Standartları

Bazı uzmanlar ise bu tehdidin abartılmaması gerektiğini belirtiyor. Londra Ekonomi Okulu’ndan Aurelien Saussay, bu durumun Avrupa’nın ABD’ye ihracatında avantaj yaratabileceğini savundu. “Çin’e karşı uygulanan sert vergiler, Avrupa’nın ABD’ye ihracatta öne çıkmasına neden olabilir,” dedi.

Ancak Saussay, “Eğer Avrupa ciddi bir Çin malı akışıyla karşılaşırsa, korumacı önlemler kaçınılmaz olabilir” ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, “Çin’in, küresel kapasite fazlasından kaynaklı ticaret yönlendirmelerine karşı nasıl bir rol oynayacağı kritik” diyerek süreci yakından izlediklerini vurguladı.

Kalite Standartları Savunmada Öne Çıkıyor

Sanayiciler, Avrupa’nın rekabet gücünü korumak için arz yönlü politikalar ve bürokratik engellerin azaltılması çağrısı yapıyor. Fransa Sanayi Lobisi Başkanı Alexandre Saubot, “Avrupa’nın rekabetçi kalması için üreticiyi destekleyici düzenlemeler şart” dedi.

Fransız Güzellik Ürünleri Federasyonu’ndan Emmanuel Guichard ise Avrupa kozmetik pazarının “yüksek kalite ve standartları sayesinde Çin mallarına karşı nispeten daha korunaklı” olduğunu belirtti.