Esenyurt’ta doğalgaz faciası kıl payı atlatıldı

Esenyurt Namık Kemal Mahallesi 10. Sokak’ta sabah saatlerinde yapılan altyapı çalışması sırasında, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) bağlı ekiplerin kazı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi. Borudan sızan gazın alev almasıyla çevredeki iki bina ve bir motosiklet yangından etkilendi.

Esenyurt’ta binalarda ve araçlarda hasar oluştu

Patlamanın ardından metrelerce yükselen alevler, çevredeki 4 katlı iki binanın dış cephesine sıçradı. Yangında giriş katlardaki iki dairede de hasar meydana geldi. Park halindeki bir motosiklet ise tamamen yandı. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

İki işçi hastaneye kaldırıldı

Olayda alevlerden etkilenen iki İSKİ çalışanı hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya geçişini engelledi.

Mahalle sakinleri tepkili

Yangının çıktığı binada yaşayan bir vatandaş, “Sabah bize arabalarınızı çekin dediler. 10 dakika sonra patlama oldu. Çocukları dışarı çıkardık. Tüm dairelerde hasar oluştu. Bu çalışmalara artık izin vermeyeceğiz. Dava açacağız” diyerek tepkisini dile getirdi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki doğalgaz akışı da güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kesildi.

National Türk öneriyor: Ahmet Mattia Minguzzi davası 8 Mayıs’ta

