TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop görevden alınan müftüye tepki gösterdi
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir camide cuma namazı öncesinde verdiği vaazdaki ifadeleri nedeniyle müftü Şaban Soytekinoğlu'na tepki gösterdi.
TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN, AKÇAKOCA MÜFTÜSÜ SOYTEKİNOĞLU’NUN AÇIKLAMALARINA TEPKİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sakarya’nın Karasu ilçesindeki bir camide cuma namazı öncesinde verdiği vaazdaki ifadeleri nedeniyle müftü Şaban Soytekinoğlu‘na tepki gösterdi.Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Düzce’nin Akçakoca ilçesi Müftüsü Soytekinoğlu’nun, bütün Rumeli muhacirlerini ve göçmenlerini itham eden konuşmasının, çok yanlış ve cahilce olduğunu kaydetti.
TBMM Başkanı Şentop, “Diyanet İşleri Başkanlığımız, konuyla alakalı gereken adımları atmış, soruşturma açmış ve sözü edilen kişiyi açığa almıştır.” ifadesini kullandı.
Akçakoca Müftüsünün, bütün Rumeli muhacirlerini ve göçmenlerini itham eden konuşması çok yanlıştır, cahilcedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız konuyla alakalı gereken adımları atmış, soruşturma açmış ve sözü edilen kişiyi açığa almıştır.
— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) May 23, 2021