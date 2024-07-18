TFF’nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

TFF’nin yeni başkanı belli oldu! İktidar kanadının desteklediği iddia edilen son başkan Mehmet Büyükekşi sürpriz bir şekilde seçimi kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun seçimli genel kurulu Ankara’da yapıldı. Büyük bir çekişmeye sahne olan seçimi kazanan İbrahim Hacıosmanoğlu, 2027 yılına kadar TFF Başkanı olarak görev yapacak.

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF’nin yeni başkanı olmak için yarıştı.

Yapılan oylama sonucu TFF’nin yeni başkanı 5 oy farkla İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre oyların 134’ünü alan İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi ise 129 oy aldı.