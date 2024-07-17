Mustafa Sarıgül kaset iddiası hakkında konuştu: 25 yıldır koruma ekibimizde

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan videoya ilişkin açıklama yaptı. Sarıgül, “Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız” dedi.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan uygunsuz görüntülerin olduğu video gündem oldu. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül kaset iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Mustafa Sarıgül kaset açıklaması: Uzman raporlarını paylaşacağız

Sarıgül yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız.”

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama daha yapan Sarıgül, “50 yıllık siyasi hayatımda böylesine kahpelikle böylesine aşağılık bir olayla karşılaşmadım. Şunu bilmenizi isterim ki vicdan bir gün zorbalığı ve haksızlığı yenecek” dedi.

Kaset iddiaları: Mustafa Sarıgül koruma olduğu iddia edilen kişi hakkında konuştu

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında ortaya atılan ‘kaset’ iddialarına ilişkin soruları yanıtladı.

Sosyal medyada dün gece iki erkeğin yakınlaştığı bir video dolaşıma sokuldu. Videodaki kişilerden birinin Mustafa Sarıgül, diğerinin de koruması olduğu öne sürüldü.

Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın sorularını yanıtlayan CHP’li Sarıgül görüntülerde yer alan kişinin kimliği hakkında da açıklama yaptı.

Sarıgül şunları söyledi:

“Görüntüler tamamıyla montaj. Kimin bunu yaptığını elbet bulacağız. Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. Görüntülerde montaja maruz bırakılan kişi bir devlet memuru değil. Bizimle beraber 25 yıldır koruma ekibimizde yer alan arkadaşımız”

Emir Sarıgül’den açıklama!

Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan ‘kaset’ hakkında açıklama yaptı.

Emir Sarıgül’ün X hesabından yaptığı açıklama şöyle;

*Önceki gün vefat yıldönümü olan dedem merhum Abdurrahman Köksaloğlu’ndan bu güne 50 küsür yıldır siyasetin içinde olan, siyasetin, siyasetçinin en önemli unsuru olan halkın teveccühüne mazhar olmuş bir aileyiz.

Bu süre zarfında çok badireler atlattık, çok şeyler yaşadık, çokça bedeller ödedik. Dedem, merhum Abdurrahman Köksaloğlu, bu uğurda katledilerek, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek şehit milletvekili oldu. Dedem’in bu acı vefatı, merhume Annem’de ciddi travmalar oluşturdu ve yakalandığı hastalığa direnemeyerek daha ben 3 yaşımda iken benden ayrıldı.

Başta da dediğim gibi, bu süreçte çok şeyler gördük, yaşadık, ve tecrübe kazandığımızı sanmıştık. Ama bugün yapılan aşağılıklığı, ahlaksızlığı, şerefsizliği akılımıza dahi getirmemiştik. Her zaman teveccühüne mazhar olduğumuz halkımızın desteği ile, bu aşağılıklığı yapanlara karşı mücadelemizi sürdürecek, ve hukuk önünde hak ettikleri cezaları almalarını sağlayacağız.”

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