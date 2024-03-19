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Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle 12 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor Fenerbahçe Süper Lig Futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 şahsın gözaltına alındığını açıkladı

NationalTurk - Londra19/03/2024
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Trabzonspor Fenerbahçe maçı nedeniyle 12 kişinin gözaltına alındığını sosyal medya hesabından açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Trabzonspor Fenerbahçe maçı nedeniyle 12 kişinin gözaltına alındığını sosyal medya hesabından açıkladı.
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Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylar ile ilgi İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklamalarda bulundu.

Bakan Ali Yerlikaya, “Maç esnasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’a yabancı madde atan C.K. isimli şahıs, müsabaka esnasında tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır” dedi.

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1 Trabzonspor Fenerbahçe hakkında Ali Yerlikaya’nın açıklaması şöyle:
1.1 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya paylaşımı

Trabzonspor Fenerbahçe hakkında Ali Yerlikaya’nın açıklaması şöyle:

  • Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki olaylar sonrası sahaya ilk atlayan H.Ç. adlı şahsın kaldığı otel tespit edilmiş, otelde yapılan araştırmada şahsın otelden ayrıldığı anlaşılmış, Rize istikametine gittiği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucu şahıs Yomra ilçesinde yakalanarak hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.
  • Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki olaylar sonunda sahaya atlayıp korner bayrağını alarak futbolculara doğru koşan şahsın, stadyuma giriş yapmış olduğu passolig sahibinin C.Ç. olduğu tespit edilmiş, sahaya giren şahsın passolig sahibi olmadığı anlaşılmış, yapılan incelemelerde sahaya giren E.T. isimli şahıs Araklı ilçesinde yakalanmış ve gerekli soruşturma başlatılmıştır.
  • Müsabaka sonunda sahaya girerek Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic’i darp eden şahsın O.B. olduğu tespit edilmiş, şahıs Kalkınma Mahallesi’nde yakalanmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.
  • Sosyal medyada paylaşım yaparak taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır.
  • Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki olaylar sonrası yapılan kamera çalışmaları sonucunda sahaya girdiği tespit edilen A.S., B.T.
    isimli şahıslar yakalanarak, haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır.
  • Şu ana kadar tespit edilen 12 şahıs ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır. Yaşanan olaylarla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir.

Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle 12 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya paylaşımı

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NationalTurk - Londra19/03/2024
113 1 dakika okuma süresi
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