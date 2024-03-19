Gökhan Zan: Gücümü gördüler, top yargıda

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) ‘çıkar ilişkilerine girdiğini’ öne sürerek adaylıktan çektiği Gökhan Zan, yaşananların “komplo” olduğunu iddia etti.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’a konuşan Gökhan Zan, hakkındaki iddialara ve adaylıktan çekilip çekilmeyeceği sorusuna yanıt verdi.

Zan, kendisine ait olduğu öne sürülen ses kayıtları hakkında “Benim hakkımda üretilen bu komplo söylentilerinin hepsini savcılığa tek tek verdim. Top yargıda” diyerek şöyle devam etti:

“Gücümü gördüler, halkın beni desteklediğini biliyorlar. O nedenle böyle bir plan yapıldı. Oyunlara boyun eğmedim, asla eğmeyeceğim. Bu olayların üzerine bana destek daha da arttı. Çünkü halk, bu yalanları üretenlerin nasıl insanlar olduğunu biliyor. Her türlü pisliğe bulaşacaklar son haftaya girince. Seçim için umutluyum, kazanacağız.”

TİP Gökhan Zan’ı geri çekti!

TİP, Hatay’da aday gösterdikleri Gökhan Zan’ı geri çektiklerini açıklamıştı.

TİP tarafından yapılan açıklamada, “Hatay İttifakı’nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan’ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan’ın adaylığını geri çektiğimizi ilan ediyoruz” denildi.

Suç duyurusunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı desteklemesi için tehdit edildiğini de ileri süren Gökhan Zan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben korumam olmadığı için adaylık süreci içerisinde vatandaşlar ile iç içe bir şekilde seçim kampanyalarımı yürütüyorum. Bu sebeple seçim süreci içerisinde halk ile bulaşmalarda birkaç şahsın kucağıma adaylıktan çekilmem gerektiğini, Lütfü Savaş’ı desteklemem gerektiğini, adaylıktan çekilmezsem kötü olacağını söylediler.”

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yaşananlara ilişkin “Gökhan Zan kendisine kumpas kurulduğunu iddia ediyorsa bunu ispatlayacak. Başka bir şey varsa bu açığa çıkacak. Belki başka partiler, başka insanlar için bunlar çok normal şeyler olabilir ama bizim kabul edebileceğimiz şeyler değil” demişti.

TİP’in geri çektiği Gökhan Zan: Adayım, çekilmiyorum