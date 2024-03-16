Futbol kulüpleri batıyor, Jorge Mendes şirketleri borsa da rekor kırıyor

Jorge Mendes gerçekleri

Futbol menajeri İş adamı Jorge Mendes’in sahibi olduğu Start SE, Noel’den birkaç gün önce, 22 Aralık’ta, 2022’ye ilişkin en son yıllık hesaplarını yayınladı.

İncelenen rakamlar, bu yılın sonunda bir şekilde patlama yaşadığını gösteriyor.

Kâr neredeyse iki katına çıktı ve 2021’e göre %94 artarak 32,7 milyon euroya ulaştı. Bu da şirketin özsermayesinin 230,8 milyon Euro’ya kadar “şişmesine” yardımcı oldu.

Jorge Mendes’in 2021’de Hollanda’dan Portekiz’e devrettiği holding, yalnızca yarım milyon avroluk yükümlülüklerle imrenilecek bir özsermaye durumuna sahip.

Bir kaç yıl önce İrlandalı vergi soruşturma ekibi de Gestifute International, Polaris Sports ve Multisports & Image Management (MIM) Ltd şirketlerinin hesaplarını denetlemeye başlamıştı.

Start BV ‘nin sonradan adı Start SE olarak değişti

Multisports & Image Management (MIM) Ltd’in sahibi Andrew (Andy) Quinn hem Gestifute International, hem de Polaris Sports’un müdürü; aynı zamanda da Mendes’in vergi muhasebesi işlerini yürütüyor. Quinn müfettişlerle işbirliği yapmayı seçti.

Hollanda’da menajerin ana şirketi Start BV (sonradan adı Start SE olarak değişti) Ocak 2018’de denetlemeye girdi. Denetimin üç ay içinde tamamlanması bekleniyordu.

İngiltere’de Manchester City talep edilen bütün belgeleri teslim etti; Manchester United ve Chelsea’nin Nisan ayı içinde, Wolverhampton Wanderers’ın ise Mayıs’ta belge teslimi yapacakları düşünülüyordu.

İspanyol müfettişler ise daha yavaş hareket ediyor. Ama soruşturmanın önümüzdeki yazdan önce tamamlanması öngörülüyor.

Jorge Mendes’in Türkiye ve Dünya’da ki usulsüzlüklerini NationalTurk yıllar önce çözmüştü

NationalTurk Jorge Mendes’in sahibi olduğu Gestifute ve İrlanda’da kurduğu şirketi bulup yıllar önce Dünyada ve Türkiye’de ilk kez olarak Beşiktaş’a yapılan transferlerde hem FIFA’nın hem de TFF’nin kurallarını ihlal ettiği ortaya çıkartmıştı.

NationalTurk Londra masasının araştırdığı olayda Beşiktaş Kulübü başkanı Yıldırım Demirören’in Portekizli futbolcuları transfer ettiği dönem çok tartışılan Almeida’yı bir gizli fon ortak aldığı ortaya çıkmıştı.

Bu transferde esas merak edilen, Almeida için Werder Bremen’e sadece 2 milyon euro vererek her türlü kârlı çıkacağı bir işe girişen ve isminin gizli kalmasını Beşiktaş’tan talep eden fon şirketinin kimin olduğuydu.

Beşiktaş, Almeida transferiyle ilgili olarak KAP’a gönderdiği yazıda “Ekonomik Haklara İştirak” sözleşmesini imzaladığı şirketin ismini açıklamamıştı.

Bu şirketin isminin Quality Football Ireland Limited (ISC) olduğu ise daha önce Türk basınında ortaya çıkmıştı. Ancak özellikle Sabah gazetesinin yaptığı haberlerde sadece şirketin ismi verilmiş, detaylar geçiştirilmişti.

NationalTurk olarak Quality Football Ireland Limited şirketini incelediğimizde çok ilginç bağlantılarla karşılaşmıştık.

NationalTurk Londra masasının İrlanda resmi kaynaklarından edindiği bilgilere göre şirketin yöneticileri Wendy Merrigan, Rory Williams ve Michael Rubel idi.

NationalTurk ISC’nin ortaklarını incelediğinde ise enteresan bağlantılar ortaya çıktı.

Almeida’nın transferinde 2 milyon euroluk bonservis bedelini karşılayarak futbolcuya ortak olan ve karlı bir işe giren Quality Football Ireland Limited şirketinin en büyük hissedarı yüzde 69’luk payla CAA Sports International.

11 Haziran’a kadar yüzde 70 hisseye sahip olan CAA’nın, bu tarihte, yani transfer döneminin başında yüzde 1 hissesini Goodbody Subscriber One Limited şirketine devretmesi dikkat çekici. Kalan yüzde 30’luk hisse ise yüzde 15’er paylar halinde CAA yöneticileri David O’Connor ve Michael Levine’e ait.

NationalTurk Jorge Mendes’in gizli fon şifrelerini çözdü

Peki bu CAA Sports şirketinin, İrlanda’da kurulu olan Quality Football Ireland Limited şirketiyle olan ilişkisi, Beşiktaş açısından neden enteresan? CAA Sports, Amerika kıtasında akla gelebilecek en ünlü sporcuların (NBA, Nascar, NHL vs.) menajerlik haklarını elinde bulunduran dünyaca ünlü bir şirket.

Ve CAA Sports, Amerika’daki hakimiyetinin ardından Avrupa futbolunda da söz sahibi olmak için 2008 yılında Gestifute şirketiyle ortaklık anlaşması imzalıyor. Şifre de burada çözülüyor.

Tekrar hatırlatacak olursak; Beşiktaş’ın 2 milyon euro verip Almeida’nın tüm haklarını eline geçirmek yerine 2 milyon euroyu fon yöntemiyle aldığı şirket olan Quality Football Ireland Limited’in yüzde 69 hissesine sahip olan CAA Sports’un Avrupa’daki ortağı Gestifute. Futbolla yakından ilgilenenler için Gestifute çok tanıdık bir isim.

Bilmeyenler için de biz hemen söylüyoruz; Gestifute, son yıllarda Türk futboluna ve Beşiktaş’a adeta kapak atan, Yıldırım Demirören, Jorge Mendes ve Cristiano Ronaldo ile ortak olarak turizm işine de girdiği iddia edilen, dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes‘in şirketi.

Jorge Mendes’e ait biri Portekiz’de, diğeri İrlanda’da bulunan iki Gestifute şirketi var.

Yıllar sonra Football Leak belegerine düşen olaylar sonrası Jorge Mendes’e ait biri Portekiz’de, diğeri ona bağlı olarak İrlanda’da bulunan iki Gestifute şirketi olduğu her ikisi de oyuncu temsilciliği ve aracılık işleri yürütüğü ortaya çıktı.

Bu durum, menajerin yaptığı anlaşmalardan doğan vergilerin Portekiz’de düzgün şekilde ödenip ödenmediği konusunda şüpheler doğurmuştu.

Portekizli vergi müfettişleri Avrupalı meslektaşlarına, İspanya’da ve İngiltere’de sonuçlandırılmış ve Portekiz’deki Gestifute’nin hiç karışmadığı anlaşmalar olduğunu tespit ettiler.

Bunun için önerilen MLC ortak soruşturması teklif metninde “Bu anlaşmaların İrlanda Gestifute’si ya da henüz varlığından haberdar olmadığımız başka şirketler üzerinden beyan edilip edilmediğini merak ediyoruz,” diye soruluyor.

Bu iki Gestifute şirketi kanalıyla kazandığı transfer komisyonlarının yanı sıra Mendes, 2005’te İrlanda’da kurulmuş Polaris Sports adlı üçüncü bir şirket üzerinden de oyuncularının ve antrenörlerinin imaj haklarını yöneterek kazanç sağlıyordu.

Menajer 2008 yılında ise Porto’da Start SGPS adında bir holding kuruyor, diğer üç şirketteki hisselerini buraya yığıyor. 2012’den itibaren Start SGPS’nin sahibi olarak yeni kurulmuş bir Hollanda şirketi olan Start BV -daha sonra Start SE olarak isim değiştirdi- görülüyor; bu yeni şirket de tamamen Jorge Mendes tarafından kontrol ediliyor.

Gestifute SA, Gestifute International ve Polaris Sports şirketlerinin hesap dökümlerine göre en azından 2015’e kadar bu şirketler bulundukları ülkelerde -Portekiz ve İrlanda- kurumlar vergisi ödemiş ve ana şirketlerine kâr payı dağıtmış. Kendine bağlı şirketlerin kurulu oldukları ülkelerde vergi ödüyor olması Hollanda’daki ana holding şirketi vergiden muaf hale getiriyor.

2015’te Portekiz’deki Start SGPS, Hollanda’daki ana şirket Start BV’ye 8.8 milyon avro kâr payı ödemesi yapmış. Ancak Start BV’nin, şirketin sahibi Jorge Mendes’e kârdan tek kuruş ödememiş olmasını vergi yetkilileri tuhaf buluyorlar.

Portekizli yetkililer diğer Avrupalı meslektaşlarına “Şirketin sadece yüzü olmakla kalmayıp aynı zamanda en tepedeki isim olan Jorge Mendes’in bu milyonlarca avroluk kârdan en çok faydalanan kişi olması beklenirdi,” diye yazıyorlar.

Vergi kanunlarına göre bir şirket, kurumsal vergisini ödedikten sonra hissedarlarına kâr payı dağıttığında iki durum ortaya çıkıyor: eğer kâr payını alan yine bir şirket ise, daha fazla vergi ödemiyor; ama eğer ödeme bir şirkete değil de Mendes gibi bir gerçek kişiye yapıldıysa, bu para kişinin elde ettiği gelir olarak kabul ediliyor ve Portekiz kanunlarına göre %28 vergiye tabi.

Jorge Mendes’in kâr payı almıyor oluşu Portekizli vergi yetkililerinin dikkatini çekiyor ve 2014 yılında Start SGPS şirketinin hesaplarını denetlemeye başlıyorlar.

Denetleme sonucunda Portekiz Devleti, Mendes’in kişisel geliri olduğunu tespit ettiği kazanç üzerinden geriye yönelik 5.3 milyon avro vergi borcu çıkarıyor. Mendes’in avukatlarını cezaya itirazı sonucu yargıya taşınan bu süreç hala devam etmekte.

Valencia kulübü Nasıl battı ?

Valencia’nın eski başkan yardımcısı Miguel Zorio, Gestifute menajerlik şirketinin sahibi olan Jorge Mendes ve Peter Lim’in devralmasından sonra kulüp batıyor.

İşte Zorio’nun adı Beşiktaş kulübünün yaptığı transferlerde çok geçen Jorge Mendes ve Peter Lim tarafından Valencia’nın dolandırıldığına dair iddiaları:

* Correia, Sporting’te 4 maç oynamıştı. Jorge Mendes onu, piyasa fiyatının 8 milyon Euro üzerinde, 12 milyon Euro’ya bize sattı.

* Monako’nun vasat bir savunma oyuncusu olan Aymen Abdennour, Monako takımının 2015 yazında aldığı en iyi teklifin 12 milyon Euro üzerinde, 22 milyon Euro artı bonuslarla Valencia’ya geldi.

* Jorge Mendes, Mouctar Diakhaby’yi, Lyon’dan 15 milyon Euro’luk devasa bir fiyata getirdi. Bonuslarla rakam neredeyse 20’ye çıktı. Piyasa fiyatı hiçbir zaman 10 milyon Euro’yu geçmedi.

* Aderlan Santos, bir ay önce Betis’e 2,5’a teklif edilmişti. Yaklaşık bir ay sonra 10 milyon Euro’ya satın alındı.

* Miguel Zorío bu açıklamayı, Sporting, Monaco, Lyon ve Braga’nın mali belgelerini inceledikten sonra yaptı. Aynı belgelerden, operasyonların aracılık giderlerinin yaklaşık %25’i olan 13 milyon Euro’yu aştığı sonucuna varıldı.

Jorge Mendes’ten, Porto’ya büyük vurgun !

Lusa Menkul Kıymetler Borsası’ndan yapılan açıklamaya göre Portekiz ekibi Porto geride kalan sezonda 33,5 milyon eurodan oldu.

Oyuncularını yüksek bonservis bedelleri ile satan Porto’nun bu kaybının nedeni olarak oyuncu transferlerinde menajerlere yapılan ödemeler olduğu ifade edildi.

Porto’nun bu hesaplarında yeni sezonda kadrosuna kattığı Jackson Martinez ve Zenit’e sattığı Hulk’un olmadığı belirtilirken Atletico Madrid’e satılan Radamel Falcao ve Inter’e gönderilen Freddy Guarin ise yer alıyor.

Benfica başkanını Luis Filipe Vieira ev hapsine alındı

Portekiz mahkemesi, ülkenin en büyük futbol kulübü Benfica’nın başkanı Luis Filipe Vieira’nın ev hapsine alınmasına karar verdi.

Jorge Mendes tarafından Beşiktaş’a getirilen Talisca transferinde Benfica başkanının usulsüzlükleri ortaya çıktı

Kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık ve sahtekarlık gerekçesiyle gözaltına alınan Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira’nın Jorge Mendes’li Talisca usulsüzlüklerinde Anderson Talisca’yla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Talisca Transferi için ekstra 400 bin euro komisyon

Benfica’nın Talisca transferi için Bahia ile 4,75 milyon euro karşılığında anlaştığı ve bu transferde Talisca’nın menajeri Carlos Leite’ye de 750 bin euro komisyon ödediği ifade edilirken, bu transferde Bruno Macedo isimli avukatın da 400 bin euro usulsüz komisyon aldığı kaydedildi.

Braga Kulüp Başkanı Antonio Salvador’dan Jorge Mendes’e ödül

Jorge Mendes geçtiğimiz günlerde SC Braga Arena’da düzenlenen Legion of Gold galasında Braga Kulüp Başkanı Antonio Salvador’dan Altın Savaşçı ve Liyakat ödülünü almıştı.

Braga Kulüp Başkanı Antonio Salvador Jorge Mendes için şunları söyledi;

“Kulübe liderlik ettiğim on yıllar boyunca Jorge Mendes, çıkarlarını savunmayı bırakmadan, kamuoyunda Portekiz futbolunun ve SC. Braga’nın büyük bir ortağı olarak anılması gereken biri oldu. Uzmanlaştığı alanda, O en iyisidir. Jorge Mendes’i kulübümüzün büyümesine ve güçlenmesine yardımcı olan biri olarak kabul ediyorum”, dedi.

Antonio Salvador Yıldırım Demirören’in yıllar önce Beşiktaş’ın ‘Kârlı bir yöntem’ olarak nitelendirdiği fonla yaptığı transfer görüşmeleri sırasında Jorge Mendes’in Porto Santo adasında yapılması düşünülen turistlik yatırım için Yıldırım Demirören’e hisselerini devir etmek istedikleri ortağı olarak biliniyor.

Jorge Mendes’in ödül aldığı Braga Kulübü Galasından görüntüler