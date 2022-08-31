NBA efsanesi LeBron James, Milan’ı yeni sahibi mi olacak

1 milyar doları aşan servetiyle milyarderler listesine giren ilk NBA oyuncusu LeBron James, yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor.

Financial Times’tan aktardığı habere göre, 37 yaşındaki oyuncu İtalyan devi Milan’ın önümüzdeki günlerde RedBird’e satışının resmileşmesiyle kulübün hissedarları arasında yer alacak.

LeBron James Milan’ın yeni sahibi mi olacak

LeBron James ve Drake gibi isimlerin yatırım yaptığı The Street Yankees ve Main Street Advisors, Milan’ın satın alınma işlemlerinde Cardinale’e katılacak.

RedBird, Haziran ayında Milan’ı satın almak için 1.2 milyar dolar değerinde bir anlaşmaya vardığını doğruladı. Yankees ve Main Street’in kulübün ne kadarına sahip olacağı belli değil.

Yankees, 11 yıl sonra ilk Serie A şampiyonluğunu elde eden Milan’ın gelirlerini ve sahadaki başarısını artırmak için RedBird yönetici ortağı Gerry Cardinale ile yakın çalışacak.

RedBird, 5 yıl içinde Milan’ın dördüncü sahibi olmaya hazırlanıyor.

Elliott, kulübün eski Çinli sahibinin satışının ardından 2018’den beri Milan’ın sahibi. Eski İtalya başbakanı Silvio Berlusconi, 2017’de Çinli gruba satış yapmadan önce 30 yıldan fazla bir süre kırmızı-siyahlıları yönetmişti.

LeBron James Kimdir?

LeBron James mi̇lyarderler li̇stesi̇ne gi̇ren i̇lk NBA oyuncusudur.

LeBron Raymone James 30 Aralık 1984 yılında doğmuştur. NBA takımlarından Los Angeles Lakers’ta forma giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu. NBA tarihinin en önemli basketbolcularından biri olarak kabul edilir.

ABD‘li basketbol oyuncusu LeBron James’in serveti 1 milyar doları aşan tek basketbolcudur..

Süper yıldız geçtiğimiz yıl 121 milyon dolar kazandı ve servetinin değeri 1 milyar doları aştı. NBA’in en büyük oyuncularından Michael Jordan ise basketbolu bıraktıktan sonra milyarderler listesine adını yazdırabildi. Jordan’ın serveti 2014’te 1 milyar doları geçti.

2014 yılında GQ dergisine konuşan LeBron James milyarder olmanın hedeflerinden biri olduğunu aktarırken, “Açıkçası işimi genişletmek istiyorum. Umarım milyarder olabilirim. Bunun için heyecanlıyım” ifadelerini kullanmıştı.

LeBron James NBA’de formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Los Angeles Lakers’tan 385 milyon dolardan fazla kazandı. James ayrıca NBA’de en yüksek ücret kazanan basketbolcular arasında bulunuyor. LeBron James basketbol haricinde ise 900 milyon dolar civarında gelir elde etti.

LeBron James aynı zamanda Liverpool hissedarlarından

18 yaşından itibaren Nike ile anlaşması bulunan Amerikalı yıldız AT&T, PepsiCo ve Walmart gibi büyük şirketlerle sponsorluk anlaşması imzaladı.

LeBron James hali hazırda Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un hissedarları arasında yer alıyor.