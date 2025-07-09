Victor Osimhen’de geri sayım

Victor Osimhen konusu finalde

Galatasaray, Victor Osimhen transferini bitirmeye artık çok yakın. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon 41 karşılaşmada 37 gol atan, Osimhen’in 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti. 26 yaşındaki Nijeryalı santrforun transferi konusunda Galatasaray adına İtalya’da bulunan ikinci başkan Abdullah Kavukçu ile menajer George Gardi ile Napoli yetkilileri ödeme planını görüşüyor.

Galatasaray 5 yılda ödemek istiyor

Galatasaray, Victor Osimhen’in 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini 5 yılda 5 taksitte ödemek istiyor. Galatasaray’dan teminat mektubu isteyen Napoli ise ödemenin 2-3 taksitte tamamlanmasını talep ediyor. Victor Osimhen ise Napoli kulübüne transferin bir an önce bitmesi için baskı yapıyor. Bu arada 26 yaşındaki golcünün, Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımından gelen son teklifi de geri çevirdiği belirtiliyor.