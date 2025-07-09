Abdullah Öcalan’dan silah bırakma çağrısı

Türkiye’nin uzun süredir gündeminde olan “Terörsüz Türkiye” sürecinde tarihi bir eşik aşılmak üzere. İmralı Cezaevi’nde bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yayımladığı görüntülü mesajda, örgüte açık şekilde silah bırakma çağrısı yapıldı. Sürecin ilk adımının 11 Temmuz Cuma günü atılması bekleniyor.

Abdullah Öcalan’dan görüntülü mesajı

İmralı’dan yaklaşık 7 dakikalık video mesajla örgüte seslenen Öcalan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“PKK ulus devletçi bir amaçtan vazgeçmiş, varlığını sona erdirmiştir. Gelinen tarihi noktanın daha da ileriye götürülmesi beklenmektedir. Kamuoyundaki şüpheleri giderecek ve sözümüzün gereğini karşılayacak şekilde silahların bırakılmasını, ilgili çevre ve kamuoyuna açık olarak temin etmeniz doğal karşılanmalıdır. Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Silah bırakma mekanizmasının kurulması süreci ileri taşıyacaktır. Yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir. Tüm karar metinlerinde vazgeçilmez bir şart olarak benim özgür kalma durumuma gelince; biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman kendi özgürlüğümü bireysel bir sorun olarak görmedim. Birey özgürleştiği oranda toplum, toplum özgürleştiği oranda birey özgür olabilir.”

İlk adım cuma günü atılacak

11 Temmuz Cuma günü, silah bırakma sürecinin ilk adımının Süleymaniye kırsalında atılması planlanıyor. Silah bırakan grupların Irak topraklarında kalacağı ancak örgüt içindeki faaliyetlerine son vereceği bildirildi. Bu geçiş sürecinin 2 ila 5 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Sürecin kesintiye uğramadan devam etmesi ise büyük önem taşıyor.

MİT Başkanı Kalın, Irak’ta görüşmeler yaptı

Silah bırakma sürecinde hem Erbil hem de Bağdat yönetimleriyle sağlanacak iş birliği kritik rol oynuyor. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Kuzey Irak’taki temaslarının ardından Bağdat’a geçerek süreçle ilgili son durumu Iraklı yetkililerle değerlendirdi.

Meclis komisyonu yolda

Sürecin siyasal boyutunu yönetecek olan Meclis komisyonu için hazırlıklar sürüyor. Komisyonun, Meclis tatile girmeden önce kurulması ve yaz boyunca çalışmalarını sürdürmesi hedefleniyor. Komisyonun temel işlevlerinden biri, silah bırakma mekanizmasının kurumsal zeminini hazırlamak olacak.

