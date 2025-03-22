George Foreman 76 yaşında hayatını kaybetti

İki kez dünya ağır sıklet şampiyonu olan Amerikalı boks efsanesi George Foreman, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Hem ringdeki başarıları hem de ring dışındaki hayatıyla unutulmaz izler bırakan Foreman, spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Boks dünyasının “Big George” lakaplı yıldızı George Foreman, 1968’de kazandığı Olimpiyat altınıyla başladığı kariyerine iki dünya şampiyonluğu sığdırdı. En dikkat çekici başarısı ise, 45 yaşında kazandığı ikinci şampiyonluk ile ağır sıklet boks tarihinde en yaşlı şampiyon unvanını kazanmasıydı.

Ali ile efsaneleşen mücadele

1974’te Muhammed Ali ile yaptığı ve “Rumble in the Jungle” olarak hafızalara kazınan maçta şampiyonluk unvanını kaybetti. Ali’nin “rope-a-dope” taktiğine karşı savunmasız kalan Foreman, sekizinci rauntta nakavt oldu. Bu mağlubiyet, kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu.

Ringden kürsüye: Din adamlığı ve dönüş

1977’de boksu bırakan Foreman, Teksas’ta kendi kurduğu kilisede vaizliğe başladı. İkinci profesyonel kariyerine 1987’de, gençlere destek sağlayacak bir gençlik merkezi için para toplamak amacıyla döndü. 1994’te Michael Moorer’ı nakavt ederek tarihe geçti. 1997’de boksu bu kez kesin olarak bıraktı.

George Foreman sporun dışına taşan bir marka

Foreman sadece ringde değil, ring dışında da unutulmaz bir iz bıraktı. 1994’te piyasaya çıkan George Foreman Grill, kısa sürede milyonlarca eve girdi. “Lean Mean Grilling Machine” sloganıyla hafızalara kazınan ürün, Foreman’a boks kariyerinden çok daha fazla gelir sağladı.

Ailesine ve inancına bağlı bir yaşam

Foreman, beş evlilik yaptı ve 12 çocuk babasıydı. Beş oğlunun hepsine kendi adını, yani George ismini verdi. Bunu, çocuklarının hayat boyu güçlü bir bağa sahip olmaları için yaptığını söylemişti. “Birimiz yükselirse hepimiz yükseliriz, birimiz düşerse hepimiz düşeriz,” demişti.

Dünya boks camiasından taziye mesajları

Foreman’ın vefatı, spor camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. Mike Tyson, “Foreman’ın boksa ve hayata katkısı asla unutulmayacak,” derken, The Ring Magazine onu “tüm zamanların en büyük ağır sıkletlerinden biri” olarak tanımladı.

Zorlu bir geçmişten zirveye

10 Ocak 1949’da Teksas’ta doğan Foreman, zorlu bir çocukluk geçirdi. Altı kardeşiyle birlikte annesi tarafından büyütülen Foreman, okuldan ayrılıp sokaklarda suçla tanıştı. Ancak boks sayesinde hayatı tamamen değişti. 1968’de henüz 19 yaşında Meksika’daki Olimpiyatlar’da altın madalya kazanarak dünya sahnesine çıktı.

